Выбираем лучшего выпускника

Сегодня, 31 мая, в Пушкинском театре ДВГТУ проходит финальный этап конкурса "Лучший выпускник вуза 2005" в рамках ежегодного форума "Карьера". 10 финалистов борются за звание называться лучшим из лучших.

Напомним, что всего заявки на участие в конкурсе подали более 100 студентов последнего курса. Во второй тур вышли 30 ребят, эссе которых на тему "Я и моя карьера" были признаны лучшими. По итогам второго тура жюри выбрало 10 человек, которые соревнуются сегодня за звание лучшего выпускника.

После того, как жюри назовет имя "самого-самого", 3 июня пройдет традиционная ярмарка вакансий. В ней примут участие ведущие компании, которые готовы приглашать на работу молодых и талантливых сотрудников.

Организаторы форума "Карьера-2005": агентство по подбору персонала "Карьера-Форум", Департамент образования и науки администрации Приморского края, Управление ФГСЗН по Приморскому краю.