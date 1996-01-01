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Приватизация городского имущества вызывает тревогу
Предприниматели города замерли в ожидании. Как стало известно "ЗР", администрация города в срочном порядке начинает вносить изменения в план приватизации городского имущества.
Как рассказала "ЗР" председатель Ремесленной палаты Татьяна ПИТЕЛЬ, данный документ предполагает, что уже в ближайшее время должна начаться процедура приватизации муниципального имущества. "Мы уже видели этот план, в нем 420 городских помещений. При этом нас настораживает, что на суд широкой общественности это не выносится. Дело в том, что к этому плану постоянно идут изменения со стороны депутатского корпуса. Сегодня там одно предприятие, завтра другое. Такое ощущение, что чиновники в полной растерянности, они не знают, как правильно провести этот процесс".
"Мы встречались с депутатами городской думы", - утверждает председатель профсоюза работников торговли, общественного питания и предпринимательства "Торговое единство" Владимир ПРОСКОВ. - Они говорят, что план, представленный мэрий, противоречит законодательству: приватизация тех помещений, которые находятся в жилых зданиях (первые этажи, подвалы, цоколи), должна проводиться с согласия жильцов. А дадут они согласие или нет - неясно, если в городе начнут массово организовываться ТОСы, то эти помещения можно использовать под их нужды".
Но главное, что волнует предпринимателей, - будет ли администрация города при проведении приватизации и дальнейшей реализации своего имущества на открытых аукционах учитывать объем средств, затраченных бизнесменами на ремонт и содержание городских площадей. Самое обидное при этом, что затраченные ими на благоустройство помещений деньги обернутся против них.
"Подвал, после того как я вложил в него несколько миллионов рублей, стал хорошим офисным помещением. Поэтому, если начнутся открытые торги, найдется немало желающих купить этот офис за сумасшедшие деньги. Смогу ли я выиграть этот аукцион, еще вопрос. Сейчас рассматриваю возможность кредитования, но банк намекает на то, что должен быть залог в виде недвижимости. А я кредит беру для того, чтобы эту самую недвижимость купить", - рассказал "ЗР" один из местных предпринимателей.
Но это еще не все. По словам Татьяны Питель, администрация довольно прохладно относится к тем предпринимателям, которые готовы уже сейчас выкупить городские помещения, где располагается их бизнес. "Большинство из них понимает, что поднявшаяся арендная плата выкачает за несколько лет из их бизнеса те средства, которые могли бы затраченные на выкуп помещений сегодня. В проекте плана присутствуют цифры, во сколько оценивается то или иное помещение. По цифрам, стоящим в графе напротив некоторых предприятий, видно, что стоимость помещений сопоставима с двухгодичным объемом арендных платежей".
"Владивосток не первый город, который начинает задумываться об этой проблеме, - утверждает Владимир Просков. - Существует 178 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". В настоящее время наша организация по всей стране выступает с инициативой внести в этот закон изменения и дополнения, суть которых - предоставить предпринимателям, вложившим деньги в ремонт и обустройство таких помещений деньги, определенные льготы при выкупе арендуемой сегодня недвижимости".
Есть еще один вариант, к которому предприниматели хотят привлечь внимание городских чиновников. "Для того, чтобы процесс приватизации был абсолютно прозрачным, нужна специальная комиссия с участием чиновников, депутатов, предпринимателей. Она должна пресечь возможную коррупцию, и провести подсчет, сколько конкретный предприниматель вложил денег в свое помещение. Потом эти данные должны учитываться на конкурсах как платежи взаимозачета", - утверждает Татьяна Питель.
"ЗР" по сложившейся традиции хотел представить в материале и позицию городской администрации. К сожалению, ни чиновники УМС, ни работники отдела приватизации, ни помощник мэра по предпринимательству не сочли нужным дать разъяснения по вопросам предстоящей приватизации городского имущества. "ЗР" надеется, что комментарии по этому вопросу будут опубликованы уже в ближайших номерах.
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