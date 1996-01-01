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Акции телекомов будут расти
Аналитики советуют покупать акции телекоммуникационных компаний, прогнозируя значительный рост цен на них после приватизации "Связьинвеста". В конце минувшей недели стало известно, что Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) согласовало проект указа президента России о приватизации ОАО "Связьинвест" с Министерством финансов и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом заявил журналистам заместитель главы МЭРТ Андрей ШАРОНОВ.
Министр информационных технологий и связи РФ Леонид РЕЙМАН, в свою очередь, считает, что государственный пакет акций "Связьинвеста", вероятнее всего, будет продан в 2006 г., однако задержка не повлияет на стратегические планы развития холдинга.
ДосьеОАО "Связьинвест" - один из крупнейших телекоммуникационных холдингов в мире. Уставный капитал ОАО "Связьинвест" превышает 19,5 млрд руб. В структуру группы "Связьинвест" входят семь крупных межрегиональных компаний, в том числе ОАО "Дальсвязь", четыре открытых акционерных общества электросвязи, ОАО "Гипросвязь" и крупнейший оператор дальней связи ОАО "Ростелеком". Пока основным акционером ОАО "Связьинвест" остается государство в лице Министерства имущественных отношений (50% + 1 акция) и Российского фонда федерального имущества (25% минус 2 акции). Блокирующий пакет (25% + 1 акция ) принадлежит кипрскому консорциуму Mustcom Ltd.
Леонид Рейман заявил журналистам, что подготовительная работа по приватизации холдинга "продвигается". По словам министра, задержка приватизации "Связьинвеста" не влияет на ход разработки бизнес-стратегии холдинга.
Инвестиционная группа "АТОН" рекомендует покупать акции всех региональных операторов связи ("дочек" "Связьинвеста"), поскольку в случае приватизации холдинга у телекомов есть большой потенциал роста. Согласно прогнозам ИГ "АТОН", лидерами по росту обыкновенных акций среди телекомов являются "Дальсвязь" (109,3%), "Уралсвязьинформ" (73,3%) и "Сибирьтелеком" (59,7%). Наименьший рост цен на обыкновенные акции предполагается, по оценкам ИГ "АТОН", у МГТС (20,4%) и "Северо-Западного телекома" (16,1%).
Впрочем, мнения опрошенных экспертов о наиболее перспективных для инвесторов "дочках" холдинга различны. "На наш взгляд, самыми перспективными будут акции МГТС и "Северо-Западного телекома" (СЗТ), поскольку два основных возможных покупателя - АФК "Система" и "Телеком Инвест" - будут вкладывать именно в эти компании ("Система" - в МГТС, "Телеком Инвест" - в СЗТ)", - отметил аналитик "Ренессанс Капитала" Александр КАЗБЕГИ. По его словам, телекомы, которые сейчас имеют лучшие по отрасли финансовые результаты, с приходом нового стратегического инвестора могут показать другую динамику. Аналитики убеждены, что в случае приватизации "Связьинвеста" рынок акций быстро отреагирует и "пойдет наверх".
"Инвесторы уже действуют с учетом того, что приватизация должна состояться. Если же ход приватизации будет "тормозиться", конечно, рынок отреагирует негативно", - уверен Александр Казбеги. По его словам, при последней "пробуксовке" процесса рынок сразу отреагировал и котировки акций телекомов упали
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