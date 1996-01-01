"Евразфинанс" увеличил представительство в совете директоров ВМТП

Акционеры ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (ВМРП) на годовом собрании 26 мая приняли решение выплатить дивиденды за 2004 г. в размере 70,5 руб. на одну привилегированную и 1 руб. на одну обыкновенную акции номиналом 1 руб.

ОАО "ВМРП" выплатило дивиденды по итогам 9 месяцев 2003 г. из расчета 30,2 руб. на одну привилегированную и 5,9 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль. Кроме того, по итогам IV квартала 2003 г. АО выплатило дивиденды в размере 20,8 руб. на одну привилегированную и 2,1 руб. на одну обыкновенную акции. Таким образом, дивиденды за 2004 г. по привилегированным акциям увеличились на 38%, а по обыкновенным снизились в 8 раз.

Акционеры также избрали совет директоров порта в количестве 7 человек.

В частности, в совет избраны 3 представителя ЗАО "Управляющая компания "ЕвразФинанс" - вице-президент ЗАО "УК "ЕвразФинанс" Михаил ХРЯПОВ, юрист ЗАО "УК "ЕвразФинанс" Андрей ДУНАЕВ и председатель совета директоров ЗАО "УК "ЕвразФинанс" Александр КАТУНИН. Кроме того, в совет вошли заместитель генерального директора ООО "Приморвторсырье" Михаил ЗГОННИК, генеральный директор ООО "Металл-ДВ" Денис САРАНА, генеральный директор ООО "Стармет" Алексей САРАНА и заместитель генерального директора ОАО "ПО "Искитимское" Дмитрий ЖУЛАНОВ.

Акционеры также приняли решение о проведении допэмиссии акций.

Владивостокский морской рыбный порт в 2004 г. в сравнении с 2003 г. увеличил грузооборот на 20%, до 1 млн 424,6 тыс. тонн.