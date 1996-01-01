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Ликвидация юрлиц упростится

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Госдума на заседании 18 мая приняла в первом чтении инициированные Президентом поправки в Закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", предусматривающие упрощенный механизм ликвидации недействующих юрлиц.

Законопроектом определяются признаки, при наличии которых юридические лица признаются недействующими. Во-первых, на фактическую самоликвидацию предприятия указывает непредоставление в течение последних двенадцати месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. Во-вторых, будет учитываться отсутствие в течение последних двенадцати месяцев операций хотя бы по одному банковскому счету.

Процедура исключения недействующего предприятия из госреестра юрлиц предполагает принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении с последующим его опубликованием в печатном органе. По мнению авторов законопроекта, данная норма не позволит допустить нарушения прав и законных интересов заинтересованных лиц.

Законопроектом оговаривается, что если в течение предусмотренного законопроектом срока и в установленном порядке никто из заинтересованных лиц не заявит о том, что исключение недействующего юридического лица из реестра затрагивает их права и законные интересы, регистрирующий орган вносит в реестр соответствующую запись, свидетельствующую о его ликвидации.

В том случае если исключение недействующего предприятия из реестра нарушает права и законные интересы третьих лиц, то в соответствии с Законом "О несостоятельности (банкротстве)" это юридическое лицо может быть ликвидировано как отсутствующий должник с предоставлением судебных гарантий защиты прав и законных интересов третьим лицам и должнику. Законопроектом предусматривается возможность обжаловать исключение недействующего предприятия из реестра в течение одного года с момента, когда оно узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

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