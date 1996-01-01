Казино еще в фаворе

"Количество налоговых поступлений от игорного бизнеса за 4 месяца этого года превысило аналогичные показатели 2004 г. в 1,8 раза", - сообщила "ЗР" заместитель начальника отдела налогообложения и прибыли УМНС по Приморскому края Ольга Кузьминская.

Однако, по ее словам, игровой бизнес в крае находится в подвешенном состоянии. Новые ставки налога, которые должны были утвердить депутаты ЗС ПК еще в сентябре 2004 г., до сих пор не приняты. По сведениям "ЗР", в настоящее время часть депутатов выступает за то, чтобы не поднимать ставки до высшего предела.

Напомним, что отдельные ставки налогов в крае имеют в настоящее время минимальную величину, предусмотренную Налоговым кодексом. К примеру, ставка на игровой стол имеет пределы от 25 до 125 тыс. руб., и в Приморье она - 25 тыс. Именно этот факт повлиял на то, что общее количество казино в крае уже перевалило за второй десяток.