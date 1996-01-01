Полпред призвал рыбаков укрупняться

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Константин ПУЛИКОВСКИЙ призвал руководителей рыбной отрасли Дальнего Востока создавать крупные предприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь полпреда Евгений АНОШИН.

По словам Пуликовского, "развитие рыбной отрасли возможно, если мы уйдем от огромной массы мелких предприятий и перейдем к цивилизованному производству и цивилизованному рынку. Необходимо создавать крупные, серьезные предприятия, которые будут заниматься и добычей, и переработкой, и продажей, и воспроизводством рыбных ресурсов". Полпред отметил, что такие предприятия не будут прятать свои доходы. По его словам, они смогут смело взять кредиты под свои основные фонды. Но эти крупные фонды должны у них быть: береговые предприятия, заводы, флот.

"Сегодня у какого-то ООО есть дырявая лодка, сарай на берегу, где они в банки пытаются икру закручивать. У такой отрасли нет будущего. Кто этого не понимает, тот не на правильном пути. Никогда мы не добьемся, чтобы рыбная отрасль была развитой, давала хороший доход. Например, Камчатка. У нее огромные запасы рыбы, но половина предприятий, которые получают разрешение на вылов морепродуктов, в ходе путины исчезают и потом найти их невозможно. Они не платят налоги, они себе в карман или в карман больших начальников и чиновников складывают эти доходы. Пока не будет крупных, серьезных, прозрачных предприятий у рыбной отрасли не будет будущего", - заявил Пуликовский.