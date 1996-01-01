Два возраста Издательской компании "Золотой Рог"

ОАО "Издательская компания "Золотой Рог" сегодня встречает свой 13-й день рождения: 31 мая 1992 года вышел в свет первый номер газеты "Золотой Рог", которая и дала жизнь одноименной компании. По сложившейся традиции практически все свои новые проекты мы начинали именно в мае. Соответственно в этом месяце большинство из них принимает поздравления.

Нынешний май выдался юбилейным для журнала "Дальневосточный капитал". Нашему глянцевому полноцветному и при этом солидному красавцу стукнуло 5 лет. Поэтому сегодня главные поздравления ему (ниже представлены выдержки лишь из немногих, которых удостоился журнал в свой юбилейный месяц).

Константин ПУЛИКОВСКИЙ, полномочный представитель Президента РФ в ДВФО:

- Сердечно поздравляю с 5-летием журнала всех, кто создает журнал, и тех, для кого он стал потребностью!

За это время "ДК" занял значимое место в постановке и освещении наиболее острых проблем экономики Дальневосточного федерального округа и стран Азиатско-Тихоокеанского региона... Многогранный, взвешенный и объективный подход к происходящим на Дальнем Востоке социальным, политическим и экономическим событиям позволил журналу стать незаменимым периодическим изданием для всех мыслящих людей, кому небезразлична судьба Дальнего Востока и России в целом.

Мы с вами, можно сказать, ровесники. В этом году исполняется пять лет федеральным округам, пять лет работает в округе и полномочный представитель Президента РФ. Все это время мы успешно сотрудничали, вместе трудились над созданием единого информационного и экономического пространства региона. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем бок о бок работать на благо Дальнего Востока и дальневосточников.

Виктор ИШАЕВ, председатель правительства Хабаровского края:

- Поздравляю межрегиональный журнал "Дальневосточный капитал" с первым серьезным юбилеем. Вы уже отработали на "пять", и это заслуживает признания и уважения к коллективу, который сумел создать единое информационное пространство, которое позволяет выражать интересы территорий, объединенных общими проблемами и заботами.

"Дальневосточный капитал" практически единственное межрегиональное издание, которое обстоятельно отражает на своих страницах социально-экономическую ситуацию в Дальневосточном регионе, тенденции развития дальневосточного бизнеса. И делается это профессионально, с государственных позиций. Благодаря журналу мы, соседи по региону, становимся ближе друг к другу. У бизнеса нет границ, сегодня хабаровские предприниматели выходят на рынки соседних краев и областей, и "Дальневосточный капитал" дает им представление о возможностях, партнерах и конкурентах... В правительстве Хабаровского края журнал "Дальневосточный капитал" не просто читают, но считают редакцию этого издания своим партнером, союзником в вопросах продвижения экономических интересов края.

Михаил МАШКОВЦЕВ, губернатор Камчатской области:

- Примите искренние поздравления с первым юбилеем журнала. За достаточно короткий срок, благодаря серьезному и внимательному отношению к социально-экономическим преобразованиям в дальневосточных регионах, вам удалось завоевать авторитет и уважение читателей, что говорит о верном курсе, взятом творческим коллективом редакции. Благодарю вас за конструктивную позицию в освещении работы администрации Камчатской области, творческий подход, позволяющий Вам находить наиболее интересные формы подачи информации.

Олег ТУРКОВ, председатель Амурского областного совета народных депутатов:

- Каждый номер журнала "Дальневосточный капитал" читаю с интересом, поскольку в нем находят отражения все значительные события в экономической жизни ДВФО. Издание отличается качественной аналитикой, публикует обширный цифровой материал по различным отраслям и сферам экономики, рассказывает об интересном опыте работы предприятий.

Хорошо, что вы даете возможность высказать компетентное мнение специалистам, ученым, руководителям компаний, представителям различных ветвей власти. Нравятся также публикации, объединенные рубрикой "Профиль региона", - разноплановые, информационно насыщенные. Одним словом, журнал очень полезен. Он помогает тем, кто принимает решения, обеспечивая всесторонней информацией, в том числе и об опыте соседей.

Если же говорить о пожеланиях, то хотелось бы видеть на страницах "ДК" мнения по жизненно важным для Дальнего Востока проблемам руководителей и специалистов федеральных органов власти, тех людей, которые, работая в Москве, определяют правила жизни в регионах.

Владимир ВОЕЙКОВ, управляющий филиалом ОАО "Внешторгбанк" в Хабаровске:

- Наша дружба с редакцией "Дальневосточного капитала" длится уже много лет. Мы видим, как издание растет, совершенствуется, становится еще более профессиональным. "ДК" можно смело ставить в один ряд с центральными деловыми изданиями. Более того, часто "ДК" читать интереснее и полезнее, ведь здесь - информация об экономической жизни Дальнего Востока. Информация актуальная, объективная, профессиональная.

Александр КИРИЛИЧЕВ, председатель Совета директоров ОАО "Приморское морское пароходство":

- Поздравляю коллектив журнала с первой солидной датой.

"Дальневосточный капитал" за свою короткую историю зарекомендовал себя как объективное, неангажированное средство массовой информации, и это особенно важно для той аудитории, на которую он нацелен. Он стал лучшим журналом на Дальнем Востоке России, источником объективных данных для деловых людей региона. У него есть свое "лицо", своя марка, а самое главное - объективная позиция и точка зрения. В этом большая заслуга творческого коллектива и редактора.