Как сделать деньги послушными

Издательская компания "Золотой Рог" выпустила в свет новый проект - настольную книгу муниципального финансиста "Послушные деньги".

Муниципальные финансы - одна из самых острых и сложных тем в проблематике регионального уровня. При этом, в связи с тем, что методы работы администраций муниципального уровня сегодня качественно преобразуются, возрастают соответственно и требования в первую очередь к финансовым специалистам на местах.

Автор книги - известный экономист Герман ЗВЕРЕВ определяет цель ее написания как "попытку помочь муниципальным финансистам в целостном понимании довольно распространенной западной концепции управления результатами муниципального бюджета". В книге потенциальный читатель найдет не только критическое изложение этой концепции, но и конкретную последовательность действий по управлению муниципальными финансами, которая практически опробована автором в Приморье.