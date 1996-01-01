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Куда пойти учиться директору?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В одном из нашумевших мультфильмов герой по имени Хрюндель позволил себе некорректное общение с собственным директором. Но это - мультик. "А есть ли подобное в жизни" - такой вопрос корреспондент "ЗР" задал директору Хабаровского кадрового центра "Бизнес-Сотрудничество" Марине ЗУБКОВОЙ.

- Не знаю, но понятно, что, подчиненный ни при каких обстоятельствах не должен неуважительно разговаривать со своим директором. Даже если кажется, что директор не обладает профессиональными качествами и занимает не свое место. С другой стороны, думать про своего директора подчиненный может все что угодно.

- А если директор сам осознает недостаточность собственного уровня знаний, что делать для повышения "веса" в глазах подчиненных?

- Идти учиться. Если руководитель недоволен своим уровнем знаний или подчиненных, а значит, и положением дел в бизнесе, то в Хабаровске есть соответствующее бизнес-образование по международным стандартам. Причем гарантируется, что в процессе обучения по специальностям "менеджмент", "маркет", "финансы" перед человеком буквально откроются новые горизонты для применения полученных знаний.

- Марина Михайловна, как может цивилизованное зарубежное образование помочь россиянину, работающему в условиях доморощенного рынка?

- Прежде всего, образование - это не теория, которая может быть оторвана от действительности, что зачастую и происходит даже при преподавании экономических и управленческих дисциплин в наших вузах. На занятиях решаются конкретные, практические задачи в свете состояния современного российского рынка. Условно говоря, можно яму копать совком, лопатой, бульдозером, а можно перейти к другой яме. Причем инструменты человек выбирает такие, чтобы достичь максимальной эффективности.

Один из руководителей крупной хабаровской фирмы после обучения признался, что на вопросы, над которыми он ломал голову не один год, в процессе обучения научился сам находить ответы, выстраивать алгоритм управленческих решений. Его буквально осенило. Осталось только сожаление, что не узнал всего этого раньше. Теперь у нас обучаются его подчиненные.

- А есть ли в вашей практике случаи, когда подчиненные, получив у вас профессиональные знания, приводят "за парту" своего директора?

- Нет. И здесь, наверное, некую роль играет психологические моменты. А вот подчиненный, получив VIP-образование, зачастую уходит с бывшего места работы и открывает собственный бизнес. Таких примеров немало.

- И что же делать директору?

- Идти учиться первым.

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