Летняя программа ДВостЖД

Повысить культуру обслуживания пассажиров пригородных электричек Дальневосточной железной дороги позволит реализуемая специальная летняя программа в Хабаровском и Комсомольском отделениях.

Она предусматривает открытие сети новых билетных касс, создание козырьков на платформах-остановках. Все это позволит повысить комфорт пассажиров еще до того, как они войдут в вагон.