В компании "Балтимор-Амур" - новый гендиректор

Новым генеральным директор компании "Балтимор-Амур", которая входит в агропромышленный холдинг "Балтимор", назначен Сергей ЧАЙКА.

Предприятие "Балтимор-Амур", мощность которого составляет около 2,5 тыс. тонн продукции в месяц, было зарегистрировано в Хабаровске 19 ноября 1999 года.