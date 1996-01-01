Дальневосточные горнопромышленники провели второй съезд

В Хабаровске прошел второй съезд горнопромышленников Дальнего Востока.

В его работе приняли участие представители некоммерческого партнерства "Горнопромышленники России", Регионального агентства по недропользованию в ДВФО, руководители горнодобывающих предприятий округа.

Участники предложили ввести дифференциацию ставки налога на добычу полезных ископаемых в зависимости от горно-геологических условий, рассмотреть вопрос о делегировании Федеральным агентством по недропользованию полномочий по проведению аукционов, выдаче и аннулированию лицензий на поиски, оценку и разработку мелких и средних месторождений полезных ископаемых его территориальным органам. На съезде также прозвучало предложение о необходимости внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации и часть налога на добычу полезных ископаемых направлять на развитие минерально-сырьевой базы России.