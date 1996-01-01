У анучинцев - пик безработицы

Главы Чугуевского и Анучинского районов отчитались на краевой комиссии под председательством Бориса ГЕЛЬЦЕРА об итогах социально-экономического развития районов за год.

По словам главы Чугуевского района Александра ДРОНИНА, рост зарплаты в прошлом году в районе составил 27%, а ее средний уровень достиг 6,5 тыс. руб. В этом году оплата труда чугуевцев вырастет еще на 24%. Задолженность по зарплате снижена на 50% и составила 1,9 млн руб. За год в Чугуевке создано 373 новых рабочих места, в текущем году планируется создать еще 150. Уровень безработицы по-прежнему высокий - 13,4%, но он стал меньше на 1%.

Как сообщил анучинский мэр Владимир МОРОЗОВ, в минувшем году выпуск продукции в районе увеличился на 17% и в денежном выражении составил 487,6 млн руб. В сельском хозяйстве прирост - 4%. Выпуск сои вырос в 10,7 раза, зерна - в 3,3 раза. Объем производства промышленной продукции увеличился на 52%. Объем производства в лесной и деревообрабатывающей промышленности вырос в 1,8 раза, в пищевой - на 13%. Объем розничного товарооборота стал больше на 18%, в сфере общепита - на 55%.

А вот по уровню безработицы анучинцы занимают первое место в Приморье. В I квартале 2005 г. армию безработных сократили на 9,8%. В прошлом году в районе создано 104 новых рабочих места, уровень средней зарплаты составил 5,2 тыс. руб. Задолженность по выплате зарплаты уменьшилась в 1,7 раза, в бюджетной сфере долгов по получке нет.