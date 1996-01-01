Японцам подавай Зарубино

Во Владивостоке побывала японская делегация в составе директора Института развития Северо-Восточной Азии (ERINA) г-на Ёсида и представители Мицуи О.С.К. Лайнс" - подразделения "Мицуи", осуществляющего морские перевозки.

Состоялась их встреча с вице-губернатором Виктором ГОРЧАКОВЫМ, на которой обсуждались вопросы строительства нефтепровода Тайшет - бухта Перевозная и строительства нефтеперерабатывающего комплекса, а также перспективы развития транспортного коридора "Приморье-2" с использованием порта Зарубино.

Как сообщил "ЗР" вице-губернатор, японцы интересовались, как идут дела с проектированием и возможными сроками строительством нефтепровода. Суть их предложений - поставки труб большого диаметра для нефтепровода и техники для строительства.

Остальная часть разговора касалась сотрудничества в сфере транспорта. Г-н Ёсида говорил, что надо активизировать работу в Хасанском районе и более эффективно задействовать маршрут, называемый "Приморье-2", с использованием "Золотого звена" и порта Зарубино. Но, по словам Виктор Горчакова, гордиться нам пока нечем.

- Линия Сокчо-Зарубино работает и решает свои локальные задачи: там идет немного грузов и ездят туристы, но массового грузопотока нет. "Золотое звено" не работает. Этот участок не до конца технически оснащен: есть претензии со стороны таможни и пограничников. Основные поставки грузов по-прежнему идут через Гродеково. Что касается компании "Трансгруппп", которая является основным владельцем порта, там еще обсуждают разные модели возможного встраивания порта Зарубино в транспортную систему, - отметил вице-губернатор Горчаков. - Я честно сказал г-ну Есида, что пока к этому коридору нет явного интереса ни со стороны России, ни со стороны Китая. Мы знаем, что представитель "Трансгрупп" ездил в конце апреля в Китай и встречался с фирмой, которая предложена администрацией провинции Цзилинь в качестве партнера, но они не договорились. Китайские грузы отпугивают высокие тарифы "Золотого звена". В общем, мы пока не смогли согласовать интересы порта, железной дороги, "Золотого звена" и тех его больших покровителей, которые сидят в Москве. А китайцы нам и отвечают: когда вы разберетесь, тогда мы к вам и придем. Но, видимо, они пока обходятся без нас.

Представители Японии заявили, что их страна заинтересована в открытии линии Ниигата-Зарубино для японских и корейских туристов, которые хотят посещать святые для них места. Шла речь и о возможности открытия туристического маршрута на контурах Бохайского государства. Поскольку вопрос об открытии линии поставлен впервые, он будет обсуждаться и дальше, но, возможно, первый пробный рейс состоится уже в июне.