www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Японцам подавай Зарубино

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке побывала японская делегация в составе директора Института развития Северо-Восточной Азии (ERINA) г-на Ёсида и представители Мицуи О.С.К. Лайнс" - подразделения "Мицуи", осуществляющего морские перевозки.

Состоялась их встреча с вице-губернатором Виктором ГОРЧАКОВЫМ, на которой обсуждались вопросы строительства нефтепровода Тайшет - бухта Перевозная и строительства нефтеперерабатывающего комплекса, а также перспективы развития транспортного коридора "Приморье-2" с использованием порта Зарубино.

Как сообщил "ЗР" вице-губернатор, японцы интересовались, как идут дела с проектированием и возможными сроками строительством нефтепровода. Суть их предложений - поставки труб большого диаметра для нефтепровода и техники для строительства.

Остальная часть разговора касалась сотрудничества в сфере транспорта. Г-н Ёсида говорил, что надо активизировать работу в Хасанском районе и более эффективно задействовать маршрут, называемый "Приморье-2", с использованием "Золотого звена" и порта Зарубино. Но, по словам Виктор Горчакова, гордиться нам пока нечем.

- Линия Сокчо-Зарубино работает и решает свои локальные задачи: там идет немного грузов и ездят туристы, но массового грузопотока нет. "Золотое звено" не работает. Этот участок не до конца технически оснащен: есть претензии со стороны таможни и пограничников. Основные поставки грузов по-прежнему идут через Гродеково. Что касается компании "Трансгруппп", которая является основным владельцем порта, там еще обсуждают разные модели возможного встраивания порта Зарубино в транспортную систему, - отметил вице-губернатор Горчаков. - Я честно сказал г-ну Есида, что пока к этому коридору нет явного интереса ни со стороны России, ни со стороны Китая. Мы знаем, что представитель "Трансгрупп" ездил в конце апреля в Китай и встречался с фирмой, которая предложена администрацией провинции Цзилинь в качестве партнера, но они не договорились. Китайские грузы отпугивают высокие тарифы "Золотого звена". В общем, мы пока не смогли согласовать интересы порта, железной дороги, "Золотого звена" и тех его больших покровителей, которые сидят в Москве. А китайцы нам и отвечают: когда вы разберетесь, тогда мы к вам и придем. Но, видимо, они пока обходятся без нас.

Представители Японии заявили, что их страна заинтересована в открытии линии Ниигата-Зарубино для японских и корейских туристов, которые хотят посещать святые для них места. Шла речь и о возможности открытия туристического маршрута на контурах Бохайского государства. Поскольку вопрос об открытии линии поставлен впервые, он будет обсуждаться и дальше, но, возможно, первый пробный рейс состоится уже в июне.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru