"Экспрессом" по "зайцам"

Администрация Приморского края получила протокол заседания Совета директоров РЖД, который, наконец, принял решение создавать пригородную пассажирскую компанию "Экспресс Приморья". Под председательством вице-премьера Жукова в Москве решили одновременно создать две новые пассажирские компании - в Приморье и в столице. Для нас это будет первое в ДВФО открытое акционерное общество, которое вместо РЖД должно будет осуществлять рентабельные пригородные пассажирские перевозки. Сейчас в Приморской администрации готовятся к встрече делегации ОАО "РЖД" для того, чтобы обсудить проблемы создания новой компании и согласовать условия учредительного договора.

Учреждать ОАО "Экспресс Приморья" планируется на базе Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Владивостокского отделения ДВЖД. Учредителями "Экспресса Приморья" выступят ОАО "РЖД" (51% акций) и администрация Приморья (49% акций). Уставный капитал компании составит скорее всего 100 тыс. руб. На первом этапе электрички и имеющуюся инфраструктуру новая компания будет арендовать, что-то железнодорожники передадут или продадут.

Впервые о необходимости создания пригородных компаний на дорогах заговорили в рамках реформирования Министерства путей сообщения. В прошлом году уже РЖД начало работу по выводу убыточных пригородных перевозок из основной деятельности. Президент РЖД Геннадий ФАДЕЕВ тогда заявил, что выход на безубыточность пассажирских перевозок является одним из главных в процессе реформирования железных дорог России. Он объявил, что создание компаний пригородных перевозок завершится раньше, чем создание аналогичных компаний дальних пассажирских перевозок, которое планируется завершить в 2007-2008 гг., то есть в 2006 г. Правда, президент РЖД оговорился, что нельзя создавать убыточные компании пригородных перевозок. Первым реальным шагом к началу реформ пассажирских перевозок является замена льгот денежными компенсациями. Провал реализации льготного закона зимой этого года внес свои коррективы в планы стремительного создания безубыточных компаний по пригородным перевозкам.

И вот теперь уже без спешки и с некоторой опаской начинается новый этап. В департаменте транспорта Приморского края давно считают и думают, как сделать так, чтобы без повышения тарифов, а это власти провозглашают пока одним из условий создания компании, "Экспресс" работал если не безубыточно, то хотя бы не запрашивал новые дотации, значительная часть которых сегодня идет из бюджета края. Все просчитать и учесть дал команду губернатор Сергей ДАРЬКИН, сторонник этого нового для края проекта.

"Никто не хочет создавать мертворожденного дитя, - говорит руководитель департамента транспорта Приморского края Лев ПАНЧЕНКО. - Выполнение задачи повышения качества жизни населения не должно идти в ущерб тем перевозочным процессам, которые уже сложились. Мы знаем все проблемы пригородных перевозок. Сегодня чуть ли не половина пассажиров ездит "зайцами". Поэтому первое - надо бороться с безбилетниками, второе - совершенствовать инфраструктуру, создавать условия для предоставления новых услуг. В рамках РЖД это было, возможно, мелко, потери на пассажирских перевозках с лихвой покрывались грузовыми. У новой компании таких условий не будет, она должна будет быстро выходить на прибыль. Думаю, появятся новые спектры услуг для пассажиров. Ну, например, это могут быть платные пригородные автостоянки. Пассажир на машине доберется в пригород, поставит ее под охрану и поедет в город на электричке. Вполне возможно, что появится единый электронный билет, который позволит усилить систему контроля за безбилетным проездом.

А кто запрещает по-новому организовать взаимодействие с городским автобусным пассажиропотоком? "Экспресс Приморья" ведь может возить не только электричками, но и автобусами. Во Владивостоке так и не развили идею перевозки горожан электричками. Новая компания может по этому же принципу организовать движение скоростного трамвая из центра через Дальзавод на Чуркин. Это востребовано - значит будет окупаться.

В общем, новая компания будет самостоятельно искать пути развития. При этом никто не ограничивает ее территорией Приморского края. Но под контролем учредителей, которые, безусловно, помогут и поправят в случае чего".

Первоначально предполагалось, что третьим учредителем новой монополии в пригородных железнодорожных перевозках станет городская администрация. Прежнее руководство мэрии сначала увидело в проекте перспективы, но вдруг отказалось быть партнером. Не спешит пока присоединиться к новому начинанию и новый мэр.

Может быть, это не его "профиль", а возможно, что не верит в перспективы безубыточной работы электричек. Это ведь не коммерческие перевозчики, с которыми можно сделать все что угодно.

В Новосибирске и Челябинске уже действуют новые пригородные компании. Там пока идет процесс становления: цены не повышаются и льготников не обижают. Правда, об окупаемости пока никто не говорит. Считается, что это произойдет лишь через 5-7 лет.

Реализация нового проекта пока обязательно оговаривается условием - не повышать цены на билеты. В действительности некоторые эксперты считают, сдерживать тарифы долгое время будет просто нереально. Понятно желание железнодорожников выделить от себя расходную статью. Их убытки от пригородных перевозок по стране составили в прошлом году 30 млрд руб.

Дальневосточная дорога по пригородным перевозкам одна из самых убыточных. Может быть, где-нибудь на северо-западе России в этом году планируют также создать 4 подобные пригородные компании, в Москве или Свердловске, с их большим пассажиропотоком, и удастся за счет организации новых услуг и борьбы с безбилетниками выйти на рентабельность. В условиях же Приморья, а тем более Хабаровска, это сделать будет труднее, считают эксперты.

Значит, остается два пути - новые дотации или повышение тарифов. Но компания, по замыслу правительства и учредителей, должна зарабатывать деньги, в том числе и для бюджета. Поэтому уже сейчас возникают большие опасения. Пример спешной "реорганизации" автобусных городских и пригородных перевозок в регионе говорит о том, что рано или поздно все заканчивается простым повышением цен. Крайним может остаться пассажир. Хотелось бы, чтобы на этот раз было по-другому.