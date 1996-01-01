Владивостокская таможня с новым руководителем

Приказом Минэкономразвития России от 28 апреля 2005 г. № 705-л и. о. начальника Владивостокской таможни на период с 16 мая по 15 июля 2005 г. назначен Андрей КОСОЛАПОВ, сообщила пресс-служба Владивостокской таможни.

А.Косолапов родился 26 апреля 1968 г. в Усть-Каменогорске Восточно-Сибирской области. С 2000 г. вступил в должность 1-го заместителя начальника Кольцовской таможни (г. Екатеринбург) по организации таможенного контроля, обязанности которого исполнял по настоящее время. Женат, имеет дочь, сына.