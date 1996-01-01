Индийский автопром рвется в Приморье

Приморье посетили представители компании Tata Motors Limited Республики Индия во главе с руководителем регионального отделения по России и СНГ г-ном КУРУВИЛА.

В ходе визита состоялись переговоры с главой муниципального образования г. Арсеньев Владимиром БЕСПАЛОВЫМ, руководителями предприятий "Аскольд" и "Прогресс" о возможности организации сборки автомобилей на территории Приморского края. В результате встречи подписан Меморандум о взаимопонимании по дальнейшему изучению вопроса строительства завода по сборке грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и пикапов.

Подобное производство автомобилей налажено в Нижнем Новгороде, Волгограде и Екатеринбурге.