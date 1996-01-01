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Индийский автопром рвется в Приморье
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Приморье посетили представители компании Tata Motors Limited Республики Индия во главе с руководителем регионального отделения по России и СНГ г-ном КУРУВИЛА.
В ходе визита состоялись переговоры с главой муниципального образования г. Арсеньев Владимиром БЕСПАЛОВЫМ, руководителями предприятий "Аскольд" и "Прогресс" о возможности организации сборки автомобилей на территории Приморского края. В результате встречи подписан Меморандум о взаимопонимании по дальнейшему изучению вопроса строительства завода по сборке грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и пикапов.
Подобное производство автомобилей налажено в Нижнем Новгороде, Волгограде и Екатеринбурге.
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