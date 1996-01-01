Мы строим российскую компанию западного типа

Одним из лидеров пищевой промышленности российского Дальнего Востока является группа компаний "Синергия", созданная в 1999 г. в Находке. Ее первыми шагами стало приобретение предприятий агропромышленного комплекса на территории Приморского края. В дальнейшем "Синергия" расширяла свою сферу влияния, приобретая пакеты акций ряда предприятий в разных регионах страны. Сегодня в группу компаний "Синергия" входит 11 бизнес-единиц. Основная деятельность - производство алкогольных и безалкогольных напитков и продуктов питания. В Приморье продукция "Синергии" известна под брендами "Уссурийский бальзам" и "Родимая сторонка".

"Синергия" - одна из немногих дальневосточных компаний, сумевшая за короткий срок вырасти до масштабов крупной российской корпорации. Основная причина успеха заключается в том, что удалось создать профессиональную команду управленцев, сумевшую разработать грамотную стратегию развития и правильно сформулировать цели и задачи. Остальное было делом техники, - считает председатель правления группы компаний "Синергия" Александр МЕЧЕТИН.

- Александр Анатольевич, в прошлом году "Синергии" исполнилось 5 лет. Компания продемонстрировала высокие темпы развития. В чем стратегия развития холдинга, какие цели и задачи ставятся на вторую "пятилетку"?

- Стратегия очень проста - завоевание определенной доли на алкогольном рынке страны. С точки зрения развития холдинга - это создание вертикально интегрированной компании, которая будет отвечать требованиям, предъявляемым на западе к открытому акционерному обществу. В перспективе мы осуществим IPO на российском рынке либо на какой-нибудь европейской площадке. В 2004 г. мы привлекли к разработке бизнес-плана крупнейшую консалтинговую компанию Deloitte & Touche, а с этого года осуществляем аудит по международным стандартам. В ближайшее время пригласим в совет директоров "Синергии" независимых директоров с целью обмена опытом и расширения спектра взглядов на развитие компании. В перспективе эти люди будут защищать интересы миноритарных акционеров. Таким образом, "Синергия" через 3-5 лет нам видится как крупная российская компания, построенная по современным международным стандартам, обладающая определенными брендами и производственными возможностями, акции которой свободно котируются на бирже.

Основные перспективы в производственной сфере мы связываем с выпуском алкогольной продукции. Сегодня в структуру компании входят 3 ликероводочных завода, и мы занимаем 13-е место в стране по объему производства алкоголя. Основная цель - войти в десятку крупнейших производителей и увеличить свое присутствие на рынке. Сделать это можно только за счет объединения усилий, создания и продвижения собственных федеральных брендов, так как сегодня местным производителям трудно конкурировать с крупными компаниями.

Первая задача - это водочное направление. Мы привлекли несколько московских маркетинговых структур к совместной разработке новых продуктов в трех ценовых категориях.

Вторая задача - это продвижение продукции "Уссурийского бальзама" на российском рынке. Сегодня этот бренд достаточно известен на постсоветском пространстве и неофициально считается вторым после "Рижского бальзама". Ведь "Уссурийский бальзам" ассоциируется у жителей страны с чистотой, экзотикой и уникальной приморской тайгой. Уже сегодня заключены договоры с дистрибьюторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новогорода, Саратова, Новосибирска, других крупных городов, и мы планируем еще больше расширить географию продаж продукции "Уссурийского бальзама", в том числе и за рубежом. Для этого есть все необходимые условия, в том числе и сертификат качества в соответствии со стандартами ISO 9001, без которого невозможна нормальная работа на иностранных рынках.

Что же касается производства продуктов питания, то мы не ставим задач выйти на федеральный уровень. Однако будем развивать этот сектор, прежде всего, за счет повышения конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции. К примеру, на уссурийском молокозаводе сейчас устанавливается линия по розливу молочной продукции в бутылки, планируется вывод новой марки, связанной с производством биопродуктов. На находкинском мясокомбинате осуществляем инвестиции в производство, только что приобрели еще одну камеру для производства сырокопченых колбас.

- Сегодня Россия теряет позиции в сельском хозяйстве, сокращается производство собственного сырья для предприятий пищевой отрасли. Как вы считаете, должно ли государство оказывать поддержку сельскому хозяйству?

- Проблема, безусловно, носит двоякий характер. С одной стороны, нельзя не признавать угрозы для продовольственной и экономической безопасности страны, учитывая, что огромная часть населения проживает в аграрных районах, где сложно найти другую работу. Ситуацию еще больше усугубят грядущее вступление России в ВТО и создание более либеральных условий для свободной конкуренции продовольственных товаров на внутреннем рынке. Мы видим на собственном примере прямую связь между возможностями местного производителя и политикой государства в сфере продовольственного импорта. В Саратовской области у нас две птицефабрики. И как только увеличиваются квоты на ввоз той же американской курятины, сразу падает спрос на российскую птицу.

С другой стороны, я убежден, что без создания свободного и конкурентоспособного рынка нашему сельскому хозяйству не выжить, поэтому политика должна быть направлена на либерализацию рынка. Естественно, что либерализация должна осуществляться постепенно, с учетом всех социальных факторов.

- Сейчас очень популярен лозунг "Покупай российское!" Справедливы ли утверждения о том, что наши продукты более качественные?

- Я не могу тотально судить обо всем продовольственном рынке страны, но, зная ситуацию на рынке мяса птицы, могу сказать следующее: западные технологии являются более передовыми с экономической точки зрения. Например, американские производители мяса птицы добиваются большего веса курицы за меньшее количество времени, у них гораздо меньше и смертность птицы. Однако ценой всех этих товарных показателей является отход от натуральности, применение инъекций и прочих "достижений" современных технологий. Взять те же ножки Буша - не может быть нормальная курица таких огромных размеров и с такими большими ногами.

Безусловно, это результат некоей работы над птицей. Поэтому сложилась парадоксальная ситуация - наши продукты более натуральны, потому что мы используем менее прогрессивные технологии, чем американцы.

- Как складываются взаимоотношения холдинга с региональными и местными властями, ведь не секрет, что чиновники любят облагать коммерческие структуры различными оброками, часто подавая это под соусом социальной ответственности бизнеса?

- Понятие социальной ответственности бизнеса носит несколько странный и утрированный характер, особенно когда об этом говорят политики и чиновники. Социальная ответственность бизнеса, на мой взгляд, заключается в том, чтобы производить качественный продукт, своевременно выплачивать зарплату, платить налоги и обеспечивать корректное развитие бизнеса. Все.

Общеизвестна аксиома, что задача власти - создавать максимально благоприятный режим для деятельности бизнеса, а задача бизнеса выполнять все законы и обязательства, которые государство и общество возлагают на предпринимательский корпус. Любой предприниматель может заниматься благотворительной деятельностью. Но только добровольно, а не по принципу: если не переведешь деньги в такой-то срок по такому-то счету - мы тебя задушим.

Сегодня уровень развития предпринимательства в стране уже достаточно высок и многие бизнесмены занимаются благотворительной деятельностью. В том числе и "Синергия". У нас существуют программы поддержки детства, в частности только Находкинскому детскому дому мы в прошлом году помогли на 5 млн руб., совсем недавно закончилась акция, посвященная 60-летию Победы, когда мы вручали подарки участникам Великой отечественной войны, и подобных примеров немало.

- А как вы оцениваете систему взаимоотношений "власть-бизнес" в Приморском крае?

- Команда Сергея ДАРЬКИНА по своим представлениям об экономике значительно отличается от прежней администрации, и с приходом нынешнего губернатора край стал более открытым для инвестиций. Мы это видим на примере участия крупных московских компаний в приморских предприятиях. Безусловно, Дарькин взял на себя определенную ответственность, открыв Приморье для крупного бизнеса, ведь он понимает, что своими действиями создает хорошую почву по поводу всевозможных спекуляций на тему "потери независимости" приморских предприятий. Я думаю, что в долгосрочной перспективе политика инвестиционной открытости даст свой положительный экономический эффект.

- Опыт "Синергии" с ее экспансией в другие регионы страны, скорее, исключение из правил. Возможности приморских компаний на федеральном уровне весьма скромны, а ведущая роль в экономике Приморья постепенно переходит к московским ФПГ. Как вы оцениваете перспективы приморского бизнеса?

- Если посмотреть на бизнесменов российского масштаба, которые входят в верхние строчки рейтингов, то окажется, что среди них не так много людей, которые родились в Москве или Санкт-Петербурге. Большинство успешных предпринимателей родом из провинции, которые приехали в столицу реализовать себя и вырастили свои компании настолько, что им стало тесно в региональных "штанишках". Если у бизнесмена есть видение, как реализовать свой бизнес, то проблем в перемещении внутри страны и реализации бизнес-идей просто не существует.

На мой взгляд, гораздо важнее, не где ты работаешь, а как ты строишь свой бизнес. Главное, что должен сделать предприниматель в России и Приморье, это изучить лучший мировой опыт и на его базе, с учетом российской специфики, выстраивать собственное дело. Очень важна хорошая команда. Как говорят некоторые гуру, сначала соберите правильных людей, а затем уже решайте, куда плыть. Талантливые люди и реализуют основные задачи. Кроме того, сегодня постиндустриальный век, и огромную роль играют нематериальные активы. Прежде всего, технологии управления бизнесом, информационные, финансовые, маркетинговые. Объединив два важнейших фактора - хорошую команду и современные технологии, мы получим рецепт успеха.