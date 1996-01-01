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Сколько стоит "Фиорд-ТВ"?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На сайте РосБизнесКонсалтинга, в разделе "Продажа бизнеса", появилось предложение о продаже 50% пакета акций компании кабельного телевидения ЗАО "Фиорд-ТВ". $ 100 тыс. просит за него некий Денис ШУЛЬГА, проживающий в Санкт-Петербурге.

Здесь же на сайте приводится и подробная информация о компании, включая ту, которую в российских деловых кругах принято считать конфиденциальной. А именно суммы доходов и затрат, а также количество абонентов "Фиорд-ТВ".

Досье

Компания "Фиорд-ТВ" работает на телевизионном рынке Владивостока с 1993 г. По способу распространения сигнала ее можно отнести к эфирно-кабельным телекомпаниям. То есть телесигнал с центральной передающей антенны передается по эфиру, принимается антенной, установленной на крыше многоквартирного дома, а от нее по кабелю разводится по квартирам. По договору с компанией можно установить и индивидуальную принимающую антенну. Главная передающая антенна компании установлена на крыше так называемого "Монолита" (25-этажного здания на м. Чуркина). Технология передачи сигнала "Фиорд-ТВ" позволяет транслировать программы, как в аналоговом, так и цифровом форматах. Компания имеет все необходимые телевещательные лицензии, а также лицензии на передачу данных и оказание телематических услуг.

Сегодня, согласно информации, опубликованной на сайте компании, "Фиорд-ТВ" транслирует 12 телеканалов в аналоговом режиме (6 - в общем пакете и 6 - на выбор, по подписке) и 12 - в цифровом. Плюс 23 цифровые радиостанции.

Как стало известно корреспонденту "ЗР", предложение о продаже акций "Фиорд-ТВ", скорее всего, не имеет прямого отношения к ситуации на рынке телевизионных услуг Владивостока. Дело в том, что один из учредителей и акционеров компании Денис Шульга сменил место жительства, занимается активным бизнесом в Северной столице и просто "подтягивает" на новое место свои активы. Впрочем, известно это от третьих лиц, так как сам г-н Шульга от комментариев отказался.

По словам генерального директора и главного акционера "Фиорд-ТВ" Владимира РУДОГО, состоится сделка или нет, политика "Фиорд-ТВ" останется прежней и ее абонентам ничто не угрожает. Во-первых, г-ну Шульге, как акционеру, на самом деле принадлежит менее 50% акций компании. Во-вторых, форма собственности ЗАО не предполагает свободной продажи ее акций без согласования с остальными акционерами.

Что касается реальной стоимости акций ЗАО "Фиорд-ТВ", то на этот вопрос ни владельцы компании, исключая, разумеется, г-на Шульгу, ни эксперты телерынка однозначного ответа не дают. Это и понятно. Одно дело - материальные и нематериальные активы: кабельные сети, передатчики, лицензии, и совсем другое - динамика развития, которая сейчас является, пожалуй, определяющим коэффициентом при оценке капитализации любой телекомпании. А по этому показателю отнести "Фиорд-ТВ" к лидерам рынка сегодня уже трудно.

Если верить информации, опубликованной в заявке на продажу, услугами компании пользуются 2,5 тыс. абонентов кабельных сетей и 750 абонентов индивидуальных.

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