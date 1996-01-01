Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Роснефть"-Находканефтепродукт" отчиталась перед акционерами
Акционеры ОАО "НК "Роснефть"-Находканефтепродукт" на годовом собрании 20 мая приняли решение выплатить дивиденды за 2004 г. в размере 58,58 руб. на одну обыкновенную и 117,16 руб. на одну привилегированную акции номиналом 20 руб. По итогам 2003 г. "Роснефть-Находканефтепродукт" выплатило 58,86 руб. на обыкновенную и 117,72 руб. на привилегированную акцию.
Согласно утвержденному акционерами годовому отчету, чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 330 млн 906 тыс. руб. против 332 млн 486 тыс. руб. в 2003 г.
На выплату дивидендов по итогам 2004 г. будет направлено 82 млн 729,6 тыс. рублей (83 млн 125 тыс. руб. по итогам 2003 г.), на финансирование капитальных вложений общества - 248 млн 176,4 тыс. руб. (234 млн. 361 тыс. руб. - годом ранее).
В новый состав совета директоров вошли президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей БОГДАНЧИКОВ, генеральный директор ОАО "НК "Роснефть"-Находканефтепродукт" Николай ПЕТЕЛИН, генеральный директор ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" Рамиль ВАЛИТОВ. В совет также избраны два представителя миноритарных акционеров - Анатолий СУСОКОЛОВ и Владимир РИМАШЕВСКИЙ (оба - от компании Fairtop Limited).
Акционеры также одобрили сделку, в которой имеется заинтересованность, - по разделу между ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Роснефть-Находканефтепродукт" при прекращении с 1 апреля 2005 г. совместной деятельности имущества, находящегося в их общей собственности, общей остаточной стоимостью 21 млн 815 тыс. 795,47 рублей (1,2% балансовой стоимости активов ОАО "Роснефть-Находканефтепродукт" по состоянию на 1 января 2005 г.).
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Приморцы в погоне за процентами не читают документы, которые подписывают
- На Сахалине и Курилах впервые заложено свыше миллиарда икринок лосося
- Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
- Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- В Якутии наладят производство топлива
- Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше
- Пишем реферат вместе!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- Депутат в Приморье уступил место женщине