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"Роснефть"-Находканефтепродукт" отчиталась перед акционерами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "НК "Роснефть"-Находканефтепродукт" на годовом собрании 20 мая приняли решение выплатить дивиденды за 2004 г. в размере 58,58 руб. на одну обыкновенную и 117,16 руб. на одну привилегированную акции номиналом 20 руб. По итогам 2003 г. "Роснефть-Находканефтепродукт" выплатило 58,86 руб. на обыкновенную и 117,72 руб. на привилегированную акцию.

Согласно утвержденному акционерами годовому отчету, чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 330 млн 906 тыс. руб. против 332 млн 486 тыс. руб. в 2003 г.

На выплату дивидендов по итогам 2004 г. будет направлено 82 млн 729,6 тыс. рублей (83 млн 125 тыс. руб. по итогам 2003 г.), на финансирование капитальных вложений общества - 248 млн 176,4 тыс. руб. (234 млн. 361 тыс. руб. - годом ранее).

В новый состав совета директоров вошли президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей БОГДАНЧИКОВ, генеральный директор ОАО "НК "Роснефть"-Находканефтепродукт" Николай ПЕТЕЛИН, генеральный директор ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" Рамиль ВАЛИТОВ. В совет также избраны два представителя миноритарных акционеров - Анатолий СУСОКОЛОВ и Владимир РИМАШЕВСКИЙ (оба - от компании Fairtop Limited).

Акционеры также одобрили сделку, в которой имеется заинтересованность, - по разделу между ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Роснефть-Находканефтепродукт" при прекращении с 1 апреля 2005 г. совместной деятельности имущества, находящегося в их общей собственности, общей остаточной стоимостью 21 млн 815 тыс. 795,47 рублей (1,2% балансовой стоимости активов ОАО "Роснефть-Находканефтепродукт" по состоянию на 1 января 2005 г.).

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