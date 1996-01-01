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Власти Владивостока хотят сделать пляжи цивилизованными

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Затяжная, холодная весна, похоже, расхолодила и власти Владивостока, которые еще в марте заявили о пересмотре договоров аренды пляжных зон краевой столицы и в апреле объявили тендер. И вот купальный сезон на носу. Что сделано? Об этом в интервью "ЗР" рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Владивостока Владимир ПРОКУРОВ.

- Владимир Васильевич, расскажите о том, как проходил тендер.

- На сегодняшний день все пляжи практически заброшены. Ранее ситуация складывалась так: летом, как правило, перед началом массового отдыха горожан, на пляжах ставились шлагбаумы. При этом чаще всего предполагалось, что отдыхающие будут сами за собой убирать. Я помню, рядом со шлагбаумом на одном пляже даже выдавали мешки для сбора мусора. Сейчас ситуация в корне меняется. Мы проанализировали пляжные зоны Амурского и Уссурийского заливов, наметили около 15-18 мест, годных для отдыха, таких как: Лазурная, Горностай, Тихая, Патрокл, Кунгасный, Токаревская кошка. Каждый из этих пляжей будет сдан какому-то конкретному арендатору, у которого появятся определенные обязанности. Пляж нужно будет приводить в цивилизованный вид. Мы предполагаем, что работа будет проведена в два этапа. Первый - благоустройство пляжа к началу нынешнего купального сезона. Имеется в виду не только уборка мусора, но и организация так называемого пляжного минимума: зонтики, душевые кабинки, туалеты, пункты проката, места для парковки транспорта, спасательные службы, приличные торговые палатки.

Я не хочу сказать, что мы выгоним всех шашлычников, но им тоже придется привести свои точки в какой-то нормальный вид. Второй этап - более сложный и длительный. Мы будем предлагать арендаторам решать вопросы круглогодичной организации отдыха. Вот, например, в бухте Лазурная намечено создание целого комплекса развлечений, включающего в себя аквапарк, гостиницы, развлекательные центры. И уже есть соответствующие заявки от предпринимателей, которые готовы в случае выполнения определенных условий со стороны администрации города идти на то, чтобы вкладывать деньги в пляжные зоны.

- Очевидно, что если раньше взималась плата за то, чтобы просто попасть на многие пляжи, весьма далекие от цивилизации, то теперь с появлением сервиса, поборы увеличатся. Кто будет контролировать это?

- Вопрос взимания платы будет оговариваться в Управлении муниципальной собственности. На каких-то пляжах будет браться плата за въезд машин. Однако понятно, что деньги, вложенные в благоустройство, должны предпринимателям возвращаться. Правда, делать это можно и за счет организации торговли и платных услуг любого характера. Никто не должен хватать отдыхающих за руку и требовать деньги. Плату нужно брать за определенные услуги.

- Как много желающих оказалось поучаствовать в тендере?

- На популярные пляжи, как, например, бухта Лазурная, было много заявок. На непопулярные - нет. Но город не оставит ни один пляж без внимания. Если нет заявки от предпринимателя, то такой пляж будут обслуживать муниципальные предприятия. К примеру, пляж на Океанской.

- Бухту Лазурную по-прежнему будут арендовать сразу несколько человек? Насколько мне известно, ранее порядка там не было именно по этой причине - арендаторов много, но в итоге никто ни за что не отвечает:

- Сейчас все по-другому. Мы стараемся сделать так, чтобы за один пляж несла ответственность какая-то одна фирма, которая будет координировать деятельность всех мелких арендаторов. Их там около 30. Арендаторам будут ставиться определенные условия, но ожидают их и некоторые поблажки. Например, зимой коэффициент аренды сделаем - 0,1, а летом - 0,2. В настоящее время формируются условия аренды и договоры, которые будут готовы в течение 3-4 недель. Но на Лазурной уже идет благоустройство территории, несмотря на то, что бумажная работа еще не закончена.

- Какие сроки отпущены на первый и второй этапы благоустройства пляжей?

- Что касается второго этапа, то понадобится год-полтора только на проектирование и согласование всех необходимых документов. А первый этап должен быть завершен уже к началу нынешнего купального сезона. Со стороны администрации города будет жесткий контроль. И если предприниматель не сделает того, чего обещал, то мы будем делать выводы и наказывать.

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