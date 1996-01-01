Рестораторы объединились

Во Владивостоке создана Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров. Представители индустрии гостеприимства региона почувствовали, что пришло время работать сообща. Инициатором создания ДАРиО выступило Ресторанное агентство "Анонс" и ряд приморских крупных бизнесменов, заинтересованных в решении профессиональных задач.

Дальневосточная ассоциация намерена объединить интересы всех игроков ресторанного и гостиничного сектора: поставщиков, властные и законодательные органы, профессиональные объединения, профильные учебные заведения, владельцев бизнеса и персонал индустрии. Моральную поддержку и помощь в разработке документов для ассоциации оказали президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь БУХАРОВ и президент общероссийского информационного проекта "ПИР" Иван МЕРКУЛОВ, принимавшие участие в Дальневосточном конгрессе рестораторов и отельеров, проходившем во Владивостоке в конце марта.

Как сообщил коммерческий директор ресторанного агентства "Анонс" Роман ИВАНИЩЕВ, ДАРиО планирует выступить в качестве регионального члена в ФРиО, чтобы иметь информационную свободу и возможность деловых контактов с московскими коллегами. Планы на ближайшее время - создание "кадрового резерва" для членов Ассоциации. Будут разрабатываться программы стимулирования персонала, проводиться профессиональные конкурсы, стажировка в собственных заведениях для студентов - будущих работников ресторанов и отелей, также будет создана собственная учебная программа для линейного персонала.