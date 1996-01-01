Праздник парикмахеров во Владивостоке

В минувшие выходные во Владивостоке прошел шестой международный фестиваль парикмахерского искусства "Золотые ножницы".

Фестиваль стал уникальным событием для приморской столицы. Праздник причесок длился два дня - в первый день многие стилисты города получили реальный шансом заявить о себе и повысить квалификацию на многочисленных мастер-классах, проходивших в экспо-центре на Батарейной, 6. Во второй день мастера расчесок и ножниц устроили в Fesco-Hall настоящее феерическое шоу для всех желающих.

Происходящее на сцене транслировалось на трех экранах, а в самом шоу мог поучаствовать любой зритель - в качестве модели.

Сторонники авангарда парикмахерского искусства отвергали мелирование и обесвечивание, в результате многие зрители ушли с новыми прическами в ярких цветах, напоминающих оперение тропических птиц или сигналы светофора.