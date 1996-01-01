ПМП меняет гендиректора

Совет директоров ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) на заседании 13 мая принял решение о созыве 21 июня внеочередного собрания акционеров общества, в повестку дня собрания которого включен вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора компании Сергея ПОПРАВКО, назначении нового гендиректора, внесении изменений и дополнений в устав общества.

Совет директоров ПМП также утвердил временным исполняющим обязанности гендиректора Андрея СЫЧЕВА, занимавшего должность директора департамента флота ПМП. По сведениям "ЗР", смена гендиректора вызвана уходом С.Поправко на работу в ОАО "Совкомфлот", крупнейшую российскую судоходную компанию. Пикантность ситуации придает тот факт, что "Совкомфлот", во главе которого стоит экс-министр транспорта Сергей ФРАНК, намерен активно развивать свое присутствие именно в секторе перевозки энергоносителей, то есть вступая в конкуренцию с ПМП. В частности, в настоящее время в разной стадии исполнения находится производство 20 нефте- и нефтепродуктовозов для "Совкомфлота".