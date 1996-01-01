Фискалы оробели?

Рекордный рост задолженности предприятий и организаций в краевой бюджет заставил прокуратуру Хабаровского края вынести представление в адрес руководителя управления Федеральной налоговой службы РФ по Хабаровскому краю Григория ПОЛУШКИНА.

За один месяц задолженность предприятий в краевой бюджет возросла почти вдвое, составив на 1 мая текущего года свыше 1 млрд руб., или 17% от общей суммы задолженности предприятий в бюджеты всех уровней.

Прокурорская проверка показала, что в отношении предприятий и организаций, не предоставляющих вовремя декларации, налоговые органы не проявляют достаточной оперативности по взысканию задолженности по налогам и сборам.

Кроме того, налоговые органы испытывают робость при восстановлении законности, когда в деле фигурируют должностные лица. Так, только проверка и вынесенный протест заставили главу Советско-Гаванского муниципального образования Сергея ЛУГОВСКОГО отменить свое решение № 218-р, в котором ряду предприятий района выдана "индульгенция" от принудительного взыскания налоговых долгов за счет имущества.