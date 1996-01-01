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Работодатели хотят свежих идей
Крупные российские и западные компании с каждым годом все активнее участвуют в борьбе за лучших приморских выпускников. Привлечение к работе молодых специалистов позволяет обеспечить приток в компанию новых идей и знаний, сформировать кадровый резерв из людей, которые в будущем смогут стать специалистами высокого уровня.
Потребность в молодых специалистах с подходящими личными и деловыми качествами заставляет работодателей присматривать потенциальных сотрудников еще со студенческой скамьи. Это показал небольшой опрос, проведенный "ЗР" среди менеджеров по персоналу приморских компаний.
Екатерина ЛОНШАКОВА, начальник отдела набора и обучения персонала МТС (Дальний Восток):
"Одним из критериев эффективной кадровой политики компании МТС является качество персонала. С этим связано постоянное усовершенствование программ отбора, подготовки и вовлечения в нашу компанию молодых и способных людей. Отбор молодых специалистов и их ориентация на работу именно в нашей компании начинается еще со студенческой скамьи. Компания МТС не просто привлекает на работу людей с соответствующими качествами, но готова инвестировать в развитие и профессиональный рост своих сотрудников. Системы стажировок студентов, постоянное обучение специалистов в Корпоративном Университете и за рубежом, ежегодные сертификации позволяют нам вырастить команду высокопрофессиональных специалистов в области сотовой связи, лояльных к компании и разделяющих ее ценности. В настоящий момент в Приморье в нашей команде работает более 100 перспективных выпускников 2003-2004 г. разных специальностей. Компания МТС - компания, которая сама выращивает своих специалистов. Для нас важны как полученные в вузе базовые знания, так и в значительной степени личные качества кандидатов: высокая обучаемость, ориентированность на результат, хорошее знание английского языка- для технических и IТ- специалистов. При приветствуем интерес к работе в нашей компании студентов 4-5 курсов в качестве стажеров - это позволяет нам выбрать перспективных студентов, а выпускникам получить первый профессиональный опыт еще до окончания вуза".
Елена ШАКИНА, менеджер по персоналу ОАО "ДВМП":
"У нас в компании работает 4 100 человек, из них 3 600 -профессиональные моряки. В первую очередь нам интересны выпускники морских вузов - судоводители, судомеханики. ОАО ДВМП заключает прямые трехсторонние договоры между компанией, Морским государственным университетом имени адмирала Невельского и курсантами, изъявившими желание после окончания вуза работать в пароходстве. Необходимость в таких шагах продиктована временем - компания заботится о своем будущем и потому заинтересована в привлечении на работу лучших выпускников. Омоложение управленческого звена - одно из ключевых направлений политики в области персонала в ОАО ДВМП. Возрос интерес менеджмента компании к потенциалу молодых специалистов, укрепилось доверие к знаниям студентов. Основные требования, которые мы предъявляем к выпускникам - это знания, полученные в вузе, владение английским языком, высокая обучаемость и ориентированность на результат".
Юлия ГОЛОВАТЮК, менеджер по персоналу ООО "ГРАСП":
"Мы готовы приглашать на работу энергичных выпускников, умеющих и желающих работать в сплоченном коллективе. Наша компании заинтересована в том, чтобы передать молодым свой опыт, знания, воспитать лояльных к компании сотрудников, сформировать сильную и современную команду, а так же предоставить возможность профессионального и карьерного роста. В быстроразвивающихся компаниях предоставляется уникальная возможность быстрого роста, например за 5 лет работы молодой специалист прошел путь от секретаря-референта до менеджера и начальника отдела, а в настоящее время работает заместителем генерального директора ООО "Приморский Сахар" и занимается сложнейшими операциями на Нью-Йоркской Товарно-сырьевой бирже. Другой молодой специалист за три года прошел путь от помощника менеджера до коммерческого директора компании".
Валерия НАРУШАК, руководитель проекта Департамента по работе с персоналом ХК "Росгосстрах":
"Росгосстрах как ведущая и динамично развивающаяся страховая компания сознательно делает ставку на молодежь. В этом году у нас началась специальная программа по привлечению молодежи в компанию. Мы осуществляем дополнительную профессиональную подготовку новых сотрудников. В апреле этого года открылась Бизнес-школа Росгосстрах. Цель этой программы - принять на работу в региональные филиалы Росгосстраха талантливую и профессиональную молодежь, имеющую потенциал для развития и способную участвовать в реализации крупномасштабных проектов компании. Молодежь интересна своим желанием принимать участие в развитии рынка страхования, развитии экономики новой России, своим потенциалом, амбициями, желанием расти и развиваться вместе с компанией, которая готова предоставить им для этого все возможности. При приеме на работу молодых специалистов для нас важен уровень успеваемости -средний балл не ниже 4-х. К моменту окончания вуза желательно иметь опыт работы - молодой человек уже должен иметь опыт взаимодействия в бизнес-среде. Нам интересны люди, способные мыслить широко, нестандартно, стремящиеся к обучению и развитию. Все эти критерии плюс готовность брать на себя ответственность за достижение результат являются ключевыми при отборе молодых специалистов для работы в нашей компании".
Свидетельством все возрастающего интереса руководителей компаний к выпускникам вузов стало активное участие лучших компаний региона в ежегодном форуме "Карьера", который проводят агентство по подбору персонала "Карьера-Форум", Департамент образования и науки администрации края и Управление ФГСЗН по Приморскому краю.
"Итоги проведения Форума "Карьера" показали, что крупные российские и иностранные компании становятся все более заинтересованными в молодых, активных и инициативных сотрудниках, не отягощенных каким-либо "чужим" опытом работы, и обнаруживают готовность вкладывать инвестиции в свой персонал, - говорит консультант проектов агентства "Карьера-Форум" Татьяна КОНЕВА. - Поэтому работодатели все больше внимания начинают обращать на перспективных выпускников - это становится необходимостью. И формировать себе репутацию, положительный имидж как работодателя, становится совершенно необходимым, для компании, которая планирует продолжать успешную, эффективную работу в кадровой политике. Но тенденция идет и в другом направлении: ребята тщательнее стали выбирать "подходящего работодателя". Многие выпускники обладают современными знаниями по полученной специальности, энтузиазмом, желанием работать, готовностью использовать свой потенциал и энергию на развитие бизнеса Приморского края. Конечно, компании это понимают, и все больше интересуются конкурсом "Выпускник вуза", желая получить лучших из лучших".
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