Предпринимателям дадут на развитие бизнеса

"Администрация Приморского края будет участвовать в конкурсе по распределению денег, выделенных федеральным бюджетом на развитие малого предпринимательства", - сказала "ЗР" заведующая отделом поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации Приморского края Вера ЕВТУШЕНКО.

По ее словам, в 2005 г. общая сумма денежных средств, направленных Правительством РФ на развитие малого бизнеса в стране, превышает 1,5 млрд руб. "Сколько из этих денег достанется краю, прояснится после мой поездки в Москву, где я должна более подробно ознакомиться с условиями конкурса", - заявила Вера Евтушенко накануне своего вылета в первопрестольную.