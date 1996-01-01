МУП "Некрополь": "Не передел, а порядок!"

МУП "Некрополь" в свою очередь все обвинения в переделе рынка ритуальных услуг категорически отрицает и настаивает на том, что пришло время навести элементарный порядок в похоронном бизнесе.

Для "ЗР" ситуацию прокомментировал главный инженер МУП "Некрополь" Борис ПАШУКОВ:

- Утверждение владельцев отдельных ритуальных фирм о том, что "Некрополь" стремится монополизировать ритуальный бизнес Владивостока, не соответствует действительности. Это своего рода защитная реакция на нашу инициативу наконец-то навести порядок на этом рынке.

Сегодня захоронениями, кроме МУП "Некрополь", занимаются еще четыре специализированные ритуальные фирмы: "Тихая обитель", "Ритуал Сервис", "Спецсервис", "Бабынин и Ко". Остальные фирмы в список специализированных не попали - к их деятельности слишком много нареканий у МУП "Некрополь".

- Но официально эта деятельность не подлежит лицензированию, разве у вашего предприятия есть полномочия самим определять, какая из фирм подходит под определение специализированная?

- Официально за все, что связано с захоронениями, отвечает городская администрация. За порядок на кладбищах, за самовольные захоронения. И в ее структуре есть МУП "Некрополь", соответственно ему - и карты в руки. Проблемы в похоронном бизнесе возникли не сегодня и не вчера, а много лет назад. В последние годы их просто никто не решал, на горе людей зарабатывались легкие деньги. Начнем с того, что кто хотел, тот там и хоронил. Никаких налогов, никаких согласований с городской структурой: заехал на кладбище, выкопал могилу, положил деньги в карман - и на этом все. А то, что завтра на этом месте нормальная фирма захочет произвести захоронение и не сможет по причине нехватки места, это уже никого не волновало. Многие такие конторы не имеют даже постоянной прописки, размещаются в съемных квартирах и не имеют не только своей производственной базы, но и людей в штате. По крайней мере, официально. Весь бизнес построен на потоке информации из больниц, милиции, пожарных служб, спасателей, в общем, тех организаций, кто в силу своих должностных полномочий имеет доступ к информации о гибели или смерти людей. Обычная такса за информацию - 1 200 руб., при этом свои расходы они потом включают в стоимость услуг.

Поэтому, чтобы навести порядок, еще прежней администрацией было разработано специальное постановление, которое регламентировало основы деятельности ритуальных фирм. Не вдаваясь в подробности, скажу, что существует наблюдательный совет из 20 человек, который и смотрит за тем, чтобы фирмы подходили под определенные требования, главное из которых наличие производственной базы.

- Странно получается, большинство фирм, занимающихся захоронениями, имеют отношение к людям, руководящим МУП "Некрополь"? На этом фоне обвинения в том, что идет передел рынка ритуальных услуг в пользу фирм, близких к сегодняшнему руководству "Некрополя", кажутся уже не столь беспочвенными.

- Обвинения исходят от руководителей проблемных фирм. Да, три руководителя "Некрополя" - бывшие директора трех из пяти вышеуказанных фирм. И я, один из них, до недавнего времени был директором "РитуалСервиса". Но моя бывшая фирма будет в скором времени закрываться, так как она не соответствует вышеупомянутым требованиям для специализированных фирм.

Скажите, где тут лоббирование интересов? Мы пришли работать в "Некрополь" 3 марта. И нас сюда пригласили как команду профессионалов. Ритуальный бизнес очень специфичный, сюда нельзя пригласить людей с улицы, слишком велика социальная ответственность. На горе людей спекулировать нельзя. Когда мы сюда пришли, предприятие было убыточно, долгов 2 млн руб., большое количество невостребованных трупов, которых хоронить было некому. И мы за несколько недель в срочном порядке произвели эти захоронения.

- Насколько мне известно, ваша производственная база под Некрасовским путепроводом разрушена. В то же время захоронение бесхозных трупов происходит за счет федерального бюджета. Как же тогда вы являетесь специализированной фирмой? А тем более хотите перетянуть на себя все захоронения в городе?

- Все захоронения "Некрополь" перетягивать не собирается. Да мы и физически этого не сможем сделать. Мы хотим навести порядок, ведь с нас потом власть спрашивать будет. Поэтому целесообразно произвести укрупнение фирм и оставить на рынке только те, с кем нам комфортно работать. В Москве всего 14 похоронных фирм, и этого хватает на этот многомиллионный мегаполис. Причем контрольный пакет акций большинства из них принадлежит московской мэрии. И нам большое количество ритуальных фирм не нужно, средняя смертность в городе 500 человек в месяц. Поэтому 20 фирм экономически за счет захоронений выживать не могут, их прибыль слишком мала. Никто их из бизнеса не выгоняет, пусть заведут свою производственную базу и на деле докажут, что они готовы работать серьезно и ответственно. Что касается федеральных денег... Реальная стоимость одного захоронения не востребованных родственниками тел 4 680 рублей. С федерального бюджета выделяется 1 200. Вот и считайте, насколько это нам выгодно.

- Тогда зачем шлагбаумы на кладбищах?

- Это защитная мера для несанкционированного проезда автотранспорта на кладбища. Повадились туда ездить все кому не лень, да всякую дрянь возить. К примеру, везут на "Морское" с шиномонтажек покрышки от автомобилей и при этом думают, что они там нужны. А наши рабочие, чтобы зимой мерзлый грунт разогреть, не резину палят, а уголь для этих целей уже давно используют. На "Лесном" еще смешней: там фуры, чтобы избежать досмотра на посту ГАИ, через территорию кладбища постоянно ездили. После таких проездов постоянно снесенные оградки остаются. Охрана на кладбищах - это необходимость, иначе всякого люда вроде охотников за металлом не отвадить.

- Больной вопрос для Владивостока - введение в строй нового кладбища. Уже несколько лет подряд все говорят о том, что ситуация критическая и хоронить больше негде. Но, видимо, есть места, раз его не вводят в строй?

- Проблема недостатка мест для захоронений - одна из самых главных, которую должна решить новая команда. Мы с генеральным директором недавно выбирали место под новое городское кладбище. Остановились на территории в районе плодово-ягодной станции возле Артема. Но примем его тогда, когда там будет поставлен забор. Иначе после первых захоронений опять поедут грузовики для самовольного захоронения, понаделают дорог, и навести порядок будет весьма сложно. А так место очень хорошее, оно по своим параметрам позволит городу решить эту проблему на долгие годы.