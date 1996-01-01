Цемент идет на Амур

В январе-апреле 2005 г. ОАО "Спасскцемент" (Приморский край) и ОАО "Теплоозерский цементный завод" (Еврейская АО) увеличили объемы производства цемента различных марок по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. на 25% и 71% соответственно, сообщили "ЗР" в пресс-службе концерна "Парк Групп" .

В частности, "Спасскцемент" произвел в январе-апреле 2005 г. 141,2 тыс. тонн цемента, что на 28,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2004 г. Отгрузка цемента по всем направлениям ОАО "Спасскцемент" возросла на 13% и составила 147,7 тыс. тонн.

В пресс-службе отметили, что и ОАО "Спасскцемент", и ОАО "Теплоозерский цементный завод" в последнее время существенно увеличили отгрузки цемента в Амурскую область, что связано с ростом объемов строительства в регионе. Так, рост поставок на амурский рынок в ОАО "Спасскцемент" за 4 месяца текущего года по сравнению с январем-апрелем 2004 г. составил 217%.