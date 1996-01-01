www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Цемент идет на Амур

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В январе-апреле 2005 г. ОАО "Спасскцемент" (Приморский край) и ОАО "Теплоозерский цементный завод" (Еврейская АО) увеличили объемы производства цемента различных марок по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. на 25% и 71% соответственно, сообщили "ЗР" в пресс-службе концерна "Парк Групп" .

В частности, "Спасскцемент" произвел в январе-апреле 2005 г. 141,2 тыс. тонн цемента, что на 28,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2004 г. Отгрузка цемента по всем направлениям ОАО "Спасскцемент" возросла на 13% и составила 147,7 тыс. тонн.

В пресс-службе отметили, что и ОАО "Спасскцемент", и ОАО "Теплоозерский цементный завод" в последнее время существенно увеличили отгрузки цемента в Амурскую область, что связано с ростом объемов строительства в регионе. Так, рост поставок на амурский рынок в ОАО "Спасскцемент" за 4 месяца текущего года по сравнению с январем-апрелем 2004 г. составил 217%.

Досье

В состав концерна "Парк Групп" входят: Управляющая компания "Парк Групп", ОАО "Спасскцемент", ОАО "Теплоозерский цементный завод", ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод", ЗАО "Первомайский судоремонтный завод", ОАО "Дробильно-сортировочный завод".
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru