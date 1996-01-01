Горнодобытчики увеличили уставный капитал

Отделение ФСФР в ДВФО зарегистрировало эмиссии акций ОАО "Приморский ГОК" и ГРК "АИР".

Напомним, что собрание акционеров ГРК "АИР", принявшее решение об эмиссии, состоялось в феврале текущего года. В результате эмиссии акций уставный капитал компании вырос с 40 млн руб. до 120 млн руб., источником его пополнения стала чистая прибыль. Эмиссия проводилась в два этапа путем дробления акций и последующего увеличения их номинальной стоимости. В итоге общее число акций компании выросло с 25 тыс. до 1 млн штук, номинал которых составляет 120 руб.

В апреле состоялось собрание акционеров ОАО "Приморский ГОК", которое утвердило увеличение уставного капитала компании до 216 млн руб. путем повышения номинала акций. После регистрации эмиссии уставный капитал предприятия вырос с 175 до 215 млн руб., число акций достигло 5 млн, а их номинал составил 43 руб. Источником пополнения уставного капитала ОАО "Приморский ГОК" стал дополнительный капитал компании.