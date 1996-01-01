Оптимистичные приморские авиастроители

Несмотря на недозагрузку производственных мощностей и планирующееся сокращение персонала, арсеньевское ОАО ААК "Прогресс" в этом году совершило мощный экономический рывок: впервые за последние 5 лет удалось вернуться к теме "Черных акул" и добиться гособоронзаказа на достройку трех находящихся на стапелях завода боевых вертолетов "Ка-50". На 80% они готовы. Сейчас Минобороны решает вопрос о механизме финансирования заказа. Более подробно о ситуации на предприятии "ЗР" рассказал заместитель гендиректора ОАО "Прогресс" по экономике и финансам Роман ЧЕРНЫШЕВ.

- Что в портфеле заказов на этот год?

- Решение о выпуске "Ка-50" и "Ка-52" подписано министром обороны. Речь идет о достройке уже в этом году трех "Черных акул" ("Ка-50") и постановке на производство "Аллигаторов" ("Ка-52"). Минобороны рассматривает вопрос о форме финансирования заказа. Если бы средства начали выделять уже в мае, в первом квартале следующего года "Черные акулы" были бы готовы.

- Говорят, мощности завода загружены сейчас менее чем наполовину. С чем это связано?

- Да, мощности загружены на 30-40%. Связано это с тем, что основной профиль производства - военная техника. А государственный оборонный заказ, увы, очень небольшой. Уровень его недостаточен, чтобы загрузить мощности завода хотя бы наполовину. Но работа по увеличению госзаказа ведется и по линии Минобороны, и по линии Рособоронэкспорта. За первые 4 месяца этого года мы имеем госзаказов от Минобороны и других ведомств в 4 раза больше, чем в прошлом году. Это даже без учета производства боевых вертолетов "Ка-50" и "Ка-52".

В апреле этого года мы выиграли тендер на поставку запчастей к военному геликоптеру Ми-24. Это госзаказ на запчасти для вертолетов, выпускавшихся здесь в 70-х. В апреле состоялась очередная и первая в этом году отгрузка продукции по китайскому экспортному контракту. Все свои обязательства завод выполняет. График поставок по китайскому контракту соблюдается. Промежуточная отгрузка будет в августе 2005 г., основная - в декабре 2005 г. Текущие проблемы существуют, но мы решаем их. Сегодня это основное направление нашей деятельности. Доля этого контракта превышает 90% в структуре производства. В прошлом году без НДС завод выпустил гражданской продукции на сумму около 90 млн руб., или на $ 3 млн. В этом году будет примерно столько же. Это выпуск комплектующих к гражданским вертолетам, запчастей. А доля китайского экспортного контракта на поставку ракетных комплексов "Москит" превышает $ 70 млн.

- Говорят, вам хотят дать госзаказ на ремонт военных вертолетов Ми-24?

- По предварительным данным, после согласования с заказчиком - управлением ВВС, мы планируем выполнить определенный объем работ в этом направлении во втором полугодии. Это будет заказ Минобороны на ремонт Ми-24. Контракт не заключен, он находится в стадии проработки.

- Как обстоят дела с выпуском гражданской авиатехники и комплектующих для нее. Расширено ли это производство в этом году?

- Пока нет. Но определенные шаги в этом направлении делаются. Сейчас в стадии проработки находится контракт с КнААПО на поставку комплектующих для их самолетов, в частности, Бе-103. Через месяц, думаю, мы его заключим. Ведутся также переговоры с ОКБ ЯКОВЛЕВА по вопросу изготовления на "Прогрессе" гражданского двухместного самолета "Як-54", причем в этом году. Технически завод готов к этому, есть необходимый потенциал, мощности, площади, кадры.

- Удалось ли в этом году заключить новые экспортные контракты?

- Еще нет. Но мы активно участвуем во всех мероприятиях по линии Рособоронэкспорта, определенные наработки есть, но об этом говорить рано.

- Сколько человек сегодня занято на предприятии и правда ли, что часть их в этом году отправлена в административные отпуска в связи с недозагрузкой мощностей?

- С середины февраля по март мы отправляли в административные отпуска около тысячи человек в связи с недозагрузкой мощностей. Причины - чисто экономические. Зимой у нас не хватало средств. Мы ограничивали подачу тепла и электроэнергии, не могли полностью оплачивать их потребление и вынуждены были остановить часть действующего оборудования, чтобы сэкономить. Всего на предприятии заняты сейчас 3 800 человек. Планируем провести сокращение персонала до 3 000-3 200 человек. Сегодня мы не принимаем на завод людей со стороны. Если есть вакансии, предлагаем их сокращенным сотрудникам. В случае увеличения объема заказов будем использовать прежде всего этот резерв - сокращенных людей.

Средняя зарплата - чуть больше 5 тыс. руб. Задержки нет, мы погасили всю задолженность. И принимаем меры, чтобы, задержек зарплаты, как нынешней зимой, больше не было. Есть долги перед бюджетом всех уровней, но завод выполняет график реструктуризации задолженностей. Основной должок - перед Пенсионным фондом, в ближайшее время рассчитываем его погасить. Только за апрель в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды выплачено более 40 млн руб.

- С чем был связан недавний визит на предприятие генерального конструктора и руководителя фирмы "Камов" Сергея МИХЕЕВА?

- Мы изучаем возможность производства на заводе новых винтокрылых машин. Визит генконструктора был связан, во-первых, с тем, что "Ка-50" появился в гособоронзаказе и надо было проверить ряд технических вопросов, связанных с выполнением заказа. Вторая цель - ознакомиться с подготовленными нами экономическими расчетами по производству новых вертолетов. И генконструктор убедился, что мы способны не только достроить три "Черные акулы", но и освоить производство новых вертолетов - или военных, или гражданских. Мы хотели бы выпускать гражданские вертолеты. Сейчас идут переговоры с фирмой "Камов" на предмет постановки на производство новой современной машины. Михеев осмотрел все цеха, увидел, что предприятие работоспособно, что все слухи о том, что завод на боку лежит, - миф. Есть трудности, связанные с низким уровнем госзаказа. Мы рассчитываем сегодня прежде всего на себя, а не на то, что нас спасет оборонный заказ, поэтому рассматриваем возможности выживания в случае, если этот заказ не вырастет. Ведем переговоры с ОКБ Яковлева о возможности строительства здесь маленьких вертолетов гражданского назначения.

Когда мы просчитали экономику, то оказалось, она не такая уж дорогая, если говорить о производстве новых вертолетов. Говорят, что предприятия Дальнего Востока не могут конкурировать с предприятиями центральной России: они удалены от центра, дорогие транспортные тарифы делают их продукцию неконкурентоспособной. Это сказки. Транспортная составляющая в затратах несущественна. Железнодорожные тарифы небольшие. И, выиграв тендер на поставку запчастей для Ми-24, мы доказали, что абсолютно конкурентоспособны. А в тендере участвовали несколько заводов.

Ситуация сегодня экономически сложная. Мы вынуждены дотировать то производство (незавершенку), которое не дает сегодня выпуска товарной продукции. Живем за счет текущих поступлений, кредитных ресурсов. Стараемся повысить уровень загрузки предприятия, осваивать новые виды продукции. Но акцент надо делать не на производстве товаров народного потребления, а на производстве профильной продукции, авиатехники - самолетов, вертолетов и ракет. Гражданская продукция - товары народного потребления - не дает необходимого экономического эффекта.

- Как завершили минувший год, каковы основные финансово-экономические показатели, есть ли надежда их улучшить в этом году?

- Основной показатель - загрузка мощностей предприятия. Планируем в следующем году увеличить ее до 70%. Все зависит от того, начнем ли в этом году достраивать "Ка-50", выделят ли на это деньги. Если выйдем на уровень 70% загрузки мощностей, экономических проблем на заводе будет гораздо меньше. Рынок военной техники имеет высокую эластичность, процедуры принятия решений очень длительные. Результата за день не добьешься. Наша команда вот главе с новым гендиректором пришла сюда 10 месяцев назад. И большое достижение уже то, что впервые за последние 5 лет в гособоронзаказе появились боевые вертолеты. Ведь за 5 лет ни один вертолет не был выпущен, только комплектующие.

Год прошлый закончили, как и ожидалось, с убытками. В минувшем году основным заказом был китайский контракт, а основная отгрузка продукции в рамках этого контракта предполагается в декабре 2005 г. и августе-2006 г. То есть мы копили продукцию, а денег за нее не получали, только расходы несли.