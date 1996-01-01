Barrik на подходе

Прошедший в начале мая аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи меди и попутных компонентов на Лазурном медно-порфировом месторождении, как считают наблюдатели, может в скором времени дать толчок следующим, не менее интересным аукционам.

Американский производитель меди с мировым именем, корпорация Phelps Dodge ("Фелпс Додж"), начав работы на Лазурном, несомненно, активизирует интерес к лицензированию других перспективных участков недр Приморского края, как и региональные компании. Подтверждением этому служит участие в аукционе ГМК "Дальполиметалл", который был вторым претендентом на "Лазурное". И он и другой производитель - Приморский ГОК, имеют ограниченные запасы минерального сырья. В то же время Приморье располагает целым перечнем перспективных участков, где требуются дополнительные геологоразведочные работы (Малиновское, Диоритовый). Они вытянуты в цепочку, простирающуюся в северо-восточном направлении. На часть из них, безусловно, будет претендовать "Фелпс Додж".

По словам заместителя руководителя агентства по недропользованию Александра ЛАЗАРЕВА, "Фелпс Додж" уже обсуждает возможность получения поисковой лицензии на участки вокруг Лазурного и на три участка в Тернейском районе. Предоставление этих лицензий ограничено пока тем, что правительством не прописан регламент утверждения таких заявок.

Заметен постоянный интерес к минеральным ресурсам Приморья, в частности к полиметаллам, со стороны китайских компаний. Не исключено, что в этом году они примут участие в готовящихся аукционах на два полиметаллических месторождения, считают в агентстве. Вопрос времени в отношении того, что кто-то придет на оставшиеся запасы олова и начнет заново создавать инфраструктуру его освоения. Могут появиться и новые запасы этого металла.

Давая оценку мировой конъюнктуры рынка цветных и драгоценных металлов, Александр Лазарев отметил, что сейчас она как никогда благоприятна. Если медь на Лондонской бирже металлов в 2002 г. стоила $ 1600 за тонну, то сейчас $ 3500, рост за три года существенный. Золото за то же время выросло с $ 10 до $ 14 за грамм. Серебро с $ 0,14 за грамм до $ 0,22. Олово подскочило с $ 3500 до $ 9000 за тонну, свинец - с 350 до 980 за тонну, цинк с $ 700 до $ 1300. К тому же британский банк Barclays Capital повысил прогноз цен на медь, алюминий и никель на 2005 г. на фоне ожиданий роста спроса со стороны Китая.

Как предполагается, в ближайшем будущем из других горнодобывающих гигантов в Приморье может появиться канадская золотодобывающая компания Barrik Gold. Она нацелена на коренное месторождение золота "Глухое", где в утвержденных запасах числится 27 тонн золота. Но этих запасов такой компании мало. Она намерена взять поисковую лицензию на прилегающие к месторождению территории, рассчитывая подтвердить прогнозные ресурсы, а это уже может быть 100 тонн золота. Рощинская геологическая экспедиция, расположенная территориально близко к месторождению, уже готовит для Barrik проект поисковых работ.

"Если Barrik Gold и Phelps Dodge все-таки придут в Приморье, то это будет для экономики края большим плюсом, - считает руководитель агентства по недропользованию Михаил ПОПОВ. - Это серьезные компании, которые дорожат своим именем, поэтому можно рассчитывать на их серьезную и продолжительную работу здесь и на серьезные инвестиции в горнорудную отрасль".

Интерес к золоторудным месторождениям края проявляют и структуры поменьше, из Амурской и Магаданской областей. Это стимулирует освоение коренного золота в крае.

С разработкой же россыпных месторождений возникла проблема из-за перевода лесных земель в земли промышленного освоения. Она затрагивает интересы не только Приморья, но и других золотодобывающих регионов России. Минприроды требует перевода лесных земель в нелесные даже в том случае, если еще добычи нет, а ведется только геологоразведка. При этом стоимость перевода одного гектара таких земель оценивается до 1 млн руб. Как считают специалисты, это ставит крест на освоении небольших россыпей, так как никакое золото не окупит понесенные затраты.

"Barrik способна направить на геологоразведочные работы до $ 150 млн в год, что дает ей возможность сохранять и пополнять сырьевую базу, конкурировать на рынке, - считает Попов. - В компании понимают, что Глухое - недостаточно крупный для такой компании объект, и надеются на то, что будущие разведочные работы позволят существенно увеличить запасы".

Возникший интерес к недрам Приморского края обоснован тем, что большинство интересных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке уже оказались разобранными.

Те же, что имеют только прогнозные ресурсы, по сравнению с нашими аналогичными объектами менее выигрышны из-за отсутствия там инфраструктуры. Кроме того, на севере Дальнего Востока сильную политику ведет компания "Норильский никель" через свою дочернюю компанию артель "Полюс". Он собрал под себя уже все более или менее крупное, включая и месторождение золота "Бамское" в Амурской области, обойдя на аукционе другого крупного иностранного инвестора - Peter Hambro, хотя последний имеет в Амурской области сильные позиции. Это инвестор Покровского рудника и владелец ряда перспективных месторождений (Пионер, Токурское). В Хабаровском крае работают такие серьезные компании, как Higland Gold (она разрабатывает Многовершинное), и артель "Амур", тягаться с которыми за объекты тоже непросто.

В Приморье же возможна добыча нескольких тонн рудного золота, считают в агентстве по недропользованию. И это дело буквально нескольких ближайших лет.

По словам Михаила Попова, завершается проект по освоению месторождения германия (разрабатывает компания "Дальтэкинвест" на Павловском месторождении угля). Уже в этом году может быть получен первый концентрат. Один из главных его потребителей - Южная Корея, которая в свою очередь является мировым производителем порошка для производства пластиковых бутылок. Так что Приморье в перспективе может стать основным производителем германия в России.

"В связи с утверждением плана строительства трубопроводной системы обозначился и всплеск интереса к поискам на территории Приморья нефтегазовых месторождений. Уже три компании подали заявки на получение поисковых лицензий. Если в ближайшие годы будет получен положительный результат на поисках алмазов, то думаю, что вся территория Приморья будет разобрана на поисковые работы", - отметил чиновник.