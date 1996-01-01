"Пластик" - мимо кассы

Правительство России утвердило положение об осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Согласно документу, организации и индивидуальные предприниматели могут производить наличные денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники - в случае оказания услуг населению - при условии выдачи соответствующих бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам. К бланкам строгой отчетности относятся: квитанции, билеты, проездные документы, талоны, путевки, абонементы и другие документы, предназначенные для осуществления денежных расчетов. Формы бланков утверждаются Минфином по обращению заинтересованных органов государственной власти.