Покупки без контроля не оставят

До 14 мая правительство должно было окончательно сформулировать поправки в Налоговый кодекс, лишающие фискальные органы права надзирать за соответствием расходов россиян их доходам. Специалисты убеждены, что это ничего не изменит, - желающих от имени государства посчитать деньги в наших карманах всегда будет достаточно.

Несмотря на то что у фискалов отобрали прямое право контроля над нашими финансовыми операциями, косвенные инструменты все равно остаются в их руках. Информацию о крупных покупках налоговики все равно будут получать - органы, регистрирующие сделки с недвижимостью и автомобилями, обязаны информировать о них ФНС в течение 10 дней.

А ведь ФНС не единственный "большой брат", наблюдающий за нами. Сохраняется и контроль над крупными операциями частных вкладчиков банков и сделками с имуществом организаций и граждан. По закону банки, адвокаты, нотариусы, риэлтеры и бухгалтеры должны сообщать обо всех подозрительных сделках в Федеральную службу финансового мониторинга, которую недаром окрестили "финансовой разведкой".