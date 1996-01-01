Бизнесу дали то ли пряник, то ли кнут

Президент Владимир ПУТИН подписал соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях. Как пишет "Газета", представители делового сообщества реагируют на нововведение неоднозначно - одних радует, что введен судебный порядок приостановки, других беспокоят возможности широких трактовок, открывающиеся перед властью.

Поправки, подписанные президентом, предусматривают временное прекращение (до 90 дней) деятельности компаний или индивидуальных предпринимателей в двух случаях. Во-первых, если существует угроза жизни и здоровью людей, возникновения эпидемии, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды.

Во-вторых, в случае совершения субъектами бизнеса административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно поправкам данный вид административного взыскания может назначаться только судьей и только в случаях, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Изначальная идея законопроекта заключалась в прекращении практики внесудебной приостановки деятельности компаний. Дело в том, что в настоящее время приостановление деятельности предприятия регулируется множеством федеральных законов, при этом перечень органов, уполномоченных принимать такое решение (во внесудебном порядке), очень широк.

"Поправки к закону существенно сужают полномочия пожарных, эпидемиологических, налоговых и иных служб, - разъяснил управляющий партнер юридической фирмы "Вегас-Лекс" Альберт ЕГАНЯН. - Различным проверяющим организациям впредь нужно будет иметь большую политическую волю, чтобы обвинить компанию в каком-либо нарушении и получить решение суда. Есть надежда, что отечественный бизнес может стать более стабильным".

Впрочем, если малый и средний бизнес, скорее всего, обрадуется нововведению, то их "большие братья" весьма обеспокоены. Речь, в частности, о банкирах, которые активно лоббировали исключение из поправок пункта относительно борьбы с отмыванием. "Если раньше ты знал, что, договорившись с ЦБ, решаешь все проблемы, то теперь можно ожидать ударов с другой стороны", - посетовал один из опрошенных банкиров. Старший экономист ФК "Уралсиб" Владимир ТИХОМИРОВ пояснил: "Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сейчас станет гораздо проще добиться проверки подозрительных операций, так как в случае неудачного общения с ЦБ ведомство может обратиться в суд". С абсолютно аналогичными проблемами могут столкнуться страховщики, аудиторы и другие.

Есть и общая обеспокоенность из-за весьма размытых формулировок закона. "В законе появилось понятие угрозы жизни и здоровью граждан, которое может толковаться очень широко - от выявленных фактов эпидемиологической угрозы до уличения компании в экстремистских лозунгах. Появление этого нововведения можно объяснить, пожалуй, лишь общим политическим трендом", - считает Альберт Еганян.

Теперь бизнес ждет, как этот "политический тренд" будет реализовываться на практике. Президент Национальной ассоциации транспортного права, замгендиректора "Аэрофлота" Борис ЕЛИСЕЕВ весьма пессимистичен: "Как этот законодательный механизм будет применяться в нынешних условиях, покажут только практика и время. Но ведь не зря говорят: закон что дышло, а судья что плотник".