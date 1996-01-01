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Vlad Motor Inn отключили от газа
В 1993 г. с согласия администрации Приморского края на выделенном им земельном участке на деньги канадского инвестора построен гостинично-ресторанный комплекс Vlad Motor Inn. Во время строительства гостиницы, также с разрешения властей, на территории соседнего земельного участка, который в настоящее время находится в пользовании государственного учреждения "Хозяйственное управление" (ГУ ХОЗУ) краевой администрации, разместили газгольдерную установку, через которую осуществляется обеспечение гостиницы теплом и горячей водой.
Около года назад субъекты той же администрации края втянули ЗАО "Влад Мотор Инн корпорэйшн" в череду судебных тяжб. Спустя 12 лет представители властей пытаются доказать, что гостиничный комплекс, включая все его системы жизнеобеспечения, "построен самовольно", без их ведома.
Параллельно с судебными разбирательствами в ход был пущен административный ресурс. Главным козырем в этой борьбе выступила газгольдерная установка, доступ к которой администрация пытается перекрыть в течение года. При этом каждый раз по-новому "аргументировали" необходимость сноса газгольдерной: самовольное строительство гостиничного комплекса (и это после 12 лет функционирования комплекса!), нахождение гостиничного комплекса в рекреационной зоне (это при том, что в рекреационной зоне осталась только территория гостиницы, куда люди беспрепятственно могут приехать отдохнуть), благоустройство территории Дома переговоров (хотя газгольдер находится в двух метрах от забора и оказать влияние на благоустройство территории не может), непосредственная близость от объекта правительственной связи (12 лет газгольдер объекту связи не мешал).
Дело дошло и до таких доводов: "Перенос газгольдера необходим в связи с принимающимися мерами по борьбе с террористическими акциями и обеспечением надежной и безопасной специальной связью высших должностных лиц государства".
Под предлогом борьбы с терроризмом представители властей не только опечатали газгольдер снаружи, но и опечатали задвижки внутри газгольдера. Когда представители ЗАО "Влад Мотор Инн корпорэйшн" попросили у охраны территории Дома переговоров основания для проведения такой "антитеррористической акции", последние показали запись в вахтовом журнале, согласно которой запрещено допускать машины для заправки газом установки, а также сотрудников ЗАО на территорию газгольдерной. Между тем с указания властей люди, не имеющие отношения к опасному объекту, хозяйничают не только снаружи установки, но и лезут внутрь.
И этим дело не ограничилось. В аварийную службу "Владивостокмежрайгаз" стали поступать звонки о якобы аварийной ситуации на газгольдерной ЗАО "Влад Мотор Инн корпорэйшн". Однако сотрудников аварийной службы на территорию газгольдерной те же охранники Дома переговоров по распоряжению начальства не допускают.
Если опечатывание газгольдерной действительно связано с заботой о безопасности людей, то факт, что аварийная служба не была допущена на территорию для устранения "опасности", по меньшей мере нелогичен и парадоксален.
При этом не принимается во внимание обстоятельство, что под угрозу поставлена безопасность людей, находящихся в комплексе Vlad Motor Inn. А это более 60 человек персонала и постояльцы гостиницы, в том числе дети. Никто не может предсказать, чем закончится "копание" в газгольдере посторонних людей.
Несколько месяцев назад руководство ЗАО "Влад Мотор Инн корпорэйшн" обратилось с письмом в Управление ГО и ЧС по Приморскому краю, рассказав об этой проблеме.
Реакция спасателей была мгновенной. Понимая ответственность и опасность ситуации, они предупредили ГУ "ХОЗУ" о необходимости обслуживания газгольдера представителями гостиницы и аварийных служб. Но, как видно, владелец участка понимать это отказывается.
Игнорируется, похоже, и тезис Президента РФ Владимира ПУТИНА, высказанный во время последнего послания Федеральному Собранию, о политике страны в отношении иностранных инвестиций, создании благоприятной обстановки для привлечения инвесторов. На следующий же день после его выступления власти отключили гостиницу от газа...
ДосьеЗАО "Влад Мотор Инн корпорэйшн" - владелец гостинично-ресторанного комплекса, основанного в 1992 г. в пригороде Владивостока. Изначально учредителями данного предприятия выступили канадский инвестор и Управление административных зданий администрации Приморского края, имеющее на тот момент статус отдельного юридического лица. Организация создавалась согласно действовавшему в то время законодательству и называлась СП ТОО "Влад Мотор Инн Джойнт Венчер Лтд".
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