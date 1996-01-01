"Меркурий" прописался в Приморье

В Москве в Центре международной торговли прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии Торгово-промышленной палаты РФ в области предпринимательства "Золотой Меркурий", который проходил под девизом "Во благо россиян!".

На региональном этапе конкурса в нем приняли участие около 600 предприятий из 49 регионов России.

На федеральный тур было представлено более 150 предприятий из 35 регионов, а в финал вышли 29 российских предприятий, в том числе из Приморья.

ООО "Центральная фотография" из Владивостока признана "лучшим малым предприятием в сфере услуг" и отмечена медалью конкурса. Лауреатом "Золотого Меркурия" в номинации "Лучший район РФ с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства" признан Уссурийский район, администрации которого вручена статуэтка "Золотой Меркурий".

Оргкомитет отметил вклад региональных торгово-промышленных палат в дело поддержки малого и среднего бизнеса, признав наиболее активной и успешной работу четырех из 169 ТПП России. Это ТПП Белгородской, Курской и Тульской областей, а также Приморского края.