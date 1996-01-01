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"Холодильник" под внешним управлением
28 апреля Арбитражный суд Приморского края ввел внешнее управление в ОАО "Дальневосточный коммерческий холодильник" ("Далькомхолод"), отстранив Георгия МАРТЫНОВА "от исполнения обязанностей временно исполняющего обязанности генерального директора".
Вся полнота власти в акционерном обществе перешла к внешнему управляющему Руслану КОНДРАТОВУ, правда, пока только на 12 месяцев.
О глубине "болота" можно судить хотя бы по тому, что работники ОАО до сих пор не получили зарплату за 2001-2002 гг. Общая задолженность перед кредиторами составляет почти 68 млн руб., и перспектив ее погашения при сохранении старого руководства не просматривалось. Очевидно, это и подвигло одного из кредиторов - ООО "Слава" - обратиться в арбитраж с заявлением о признании "Далькомхолода" несостоятельным должником. Саму "Славу" коммерческий холодильник "нагрел" на 17 млн руб.
13 января на предприятии ввели процедуру банкротства - наблюдение. По ходатайству кредиторов, наблюдать за действиями органов управления ОАО в течение 3 месяцев поручалось г-ну Кондратову. Результатом стал отчет с нелицеприятными для г-на Мартынова и его команды выводами: компания находится в глубоком финансовом кризисе, присутствуют признаки преднамеренного банкротства. И, пожалуй, самое главное - самостоятельное восстановление должником своей платежеспособности невозможно. Аргументы столь убедительны, что 8 апреля собрание кредиторов единодушно проголосовало за внешнее управление, направив соответствующее ходатайство в арбитражный суд края.
Коллегии оставалось только проверить обоснованность ходатайства и утвердить кандидатуру внешнего управляющего. Кстати, в списке претендентов на ответственную должность кроме Руслана Кондратова фигурировали Лидия АТАНОВА и Петр НИКОНЕНКО. Однако предпочтение было отдано г-ну Кондратову, учитывая его образование, богатый опыт, отсутствие судимостей и дружную поддержку кредиторов "Далькомхолода".
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