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Налоговики перевыполнили план

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление ФНС России по Приморскому краю подвело итоги работы за первый квартал 2005 г. Несмотря на тернистый путь преобразований и реформ, сегодня можно сказать Приморье все же делает шаги в сторону экономического роста, и подтверждением этому служит увеличение поступлений платежей во все уровни бюджета.

Так, с января по апрель 2005 г. консолидированный бюджет и внебюджетные фонды получили 9822,9 млн руб., при этом сумма налоговых и неналоговых платежей составила 6679,4 млн руб., а единого социального налога 3143,5 млн руб.

Основная часть доходов, 83% от общего объема поступлений в консолидированный бюджет, сформирована за счет поступления четырех налогов.

Первое место в структуре налоговых поступлений занял налог на доходы физических лиц - около 2 млрд руб. Вслед за "физиками" идет налог на добавленную стоимость, сумма которого превышает 1,6 млн руб. Традиционно к тройке налоговых тяжеловесов примыкает налог на прибыль: поступления от этого взноса приблизились к 1,4 млн руб.

Неплохо показали себя в первом квартале и акцизы, вклад от которых в общественный кошелек составил 578 млн руб.

Если говорить о федеральном бюджете, то задание по мобилизации платежей выполнено на 103,7%, что позволило дополнительно пополнить федеральную казну на 103 млн руб.

Основная часть доходов федерального бюджета обеспечивается поступлениями налога на добавленную стоимость - 49,9%, единого социального налога - 25,3%, платежами за пользование природными ресурсами - 11,9%, налогом на прибыль - 8,5% и акцизов - 4%.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления всех вышеперечисленных налогов увеличилось. Так, налог на прибыль вырос на 24,6%, НДС - на 36,7%, акцизы на нефтепродукты - на 17,2%, а поступления сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов - на 55,4%.

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