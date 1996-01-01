Сервис для автосервиса

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На 49 млн руб. выпустило в прошлом году продукции ЗАО "Востокметаллургремонт". И если раньше на заводе занимались в основном монтажом, ремонтом и наладкой оборудования горно-обогатительных комбинатов, то теперь "Востокметаллургремонт" обратил взор на оснащение внутреннего дальневосточного рынка нефтепродуктов, автомобильного сервиса необходимым оборудованием.
Здесь уже более 10 лет занимаются проектированием, изготовлением на месте сборных металлоконструкций и строительством автомобильных заправочных станций (АЗС), складов ГСМ, офисных зданий, передвижных вагончиков, автомоечных комплексов. При необходимости заводские специалисты также помогут и в реконструкции всех этих сооружений. Как отметил генеральный директор завода Виктор ЯНЦЕН, "чтобы выжить в рыночных условиях, нам пришлось освоить новые виды деятельности и переключиться на обслуживание предприятий нефтяного комплекса". Получив соответствующие сертификаты и лицензии (например, технико-эксплуатационная документация и технические условия на АЗС прошли экспертизу и получили положительное заключение инспекции Госгортехнадзора РФ, Государственной противопожарной службы), отслеживая современные тенденции в секторе промышленного оборудования, заводской коллектив, пожалуй, - единственный на Дальнем Востоке производитель качественной продукции для нужд "нефтянки" и местного автосервиса.
"Нами уже смонтировано и сдано в эксплуатацию более ста автозаправочных станций на территориях Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Сахалинской, Читинской областей. Например, каждая третья бензиновая "автопоилка" в Хабаровском крае собрана и запущена в эксплуатацию нашими специалистами, - сообщил В. Янцен. - Построены офисные здания и автомоечные комплексы". Наличие современной производственно-технической базы позволяет предприятию выполнять полный комплекс услуг от проектирования до сдачи объектов и сооружений "под ключ", - подчеркнул он.
На заводе при проектировании АЗС, складов ГСМ, зданий применяется многоуровневая система контроля и защиты этих сооружений от возникновения пожароопасных и аварийных ситуаций. Компания выпускает четыре серии АЗС - "Галаго", "Гранд", "Классика", "Стандарт", разнообразных по своим конструктивным особенностям. Высокая степень заводской готовности конструктивных элементов АЗС и зданий позволяет предприятию осуществлять монтаж на месте эксплуатации в кратчайшие сроки.
За последние несколько лет больше всего заказов на поставку технологического оборудования для АЗС, складов ГСМ поступило от компаний "Приморнефтепродукт", "Хабнефтепродукт" и "Амурнефтепродукт", которые являются структурными подразделениями НК "Альянс". "Мы дорожим сотрудничеством с НК "Альянс", которая является нашим надежным партнером, и постараемся оправдать его доверие", - подчеркнул гендиректор.
Пятый год на предприятии разрабатывают новую тему: проектирование, изготовление и установку автомоечных комплексов, быстровозводимых зданий и металлоконструкций, вагончиков и блок - боксов "Ерофей", предназначенных для временного размещения людей, материалов или технологического оборудования.
К примеру, все автомойки изготовлены на заводе с учетом повышенных требований экологического законодательства. Каждая из них оснащена системой оборотного водоснабжения "ВМР - 1", что позволяет не только сократить потребление чистой воды, но и полностью исключить сброс загрязненной воды в канализационную сеть или открытые водоемы. Металлокаркасные здания - одно из перспективнейших направлений развития бизнеса стройиндустрии, особенно для северных территорий, как считают заводские маркетологи. Во-первых, на строительной площадке монтаж осуществляется из элементов полной заводской готовности, что обеспечивает кратчайшие сроки возведения зданий. Во-вторых, сборка здания из модулей позволяет иметь здания различной площади. В результате здание начинает "работать" значительно раньше, чем возведенное традиционными способами сооружение аналогичного назначения. Следовательно, заказчик быстрее получит прибыль, быстрее вернет кредиты, быстрее окупятся затраты.
Сейчас заводские специалисты ЗАО "Востокметаллургремонт" заняты изготовлением и возведением комплекса офисных и производственных зданий (гаражей) контейнерного типа площадью около 600 кв. метров "под ключ" для энергетиков в поселке Чугуевка (Приморье). Большие перспективы
Как видим, "Востокметаллургремонт", которому в прошлом году исполнилось 30 лет, не только сумел выжить в условиях становления рынка, но и занять свою нишу среди местных изготовителей металлоконструкций. Этому способствовала серьезная работа менеджеров компании.
ДосьеВ 1992 году предприятие, которое имеет свои филиалы в поселке Солнечный Хабаровского края, в поселках Кавалерово и Ярославский (Приморье), приватизировали. Оно стало закрытым акционерным обществом (ЗАО). Здесь значительно, почти в три раза, сократилась численность работающих - сегодня на заводе трудятся около 200 человек. Чтобы снизить затраты, руководству предприятия пришлось пойти на сокращение производственных мощностей, избавиться от непрофильных активов.
В настоящий момент "Востокметаллургремонт" способен удовлетворить запросы большого числа потребителей: география поставок заводской продукции простирается от Читы до Сахалина.
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