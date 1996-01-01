Китайцы готовы инвестировать в Хабаровск

Прошло первое заседание координационного совета по сотрудничеству между администрациями Хабаровска и его китайского города-побратима Харбина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, его провели в Хабаровске мэра российского города Александр СОКОЛОВ и заместитель мэра народного правительства Харбина господин Ван ШИХУА.

По информации пресс-службы, в январе нынешнего года было подписано соглашение о создании международного комитета по сотрудничеству между двумя городами. В ходе нынешнего визита китайской делегации в Хабаровск будут проработаны детали этого сотрудничества.

Китайцы высказали намерение построить крупный микрорайон в Хабаровске стоимостью $ 40 млн., кирпичный завод, предприятие по производству торфяных органических удобрений, запатентованной продукции в области высокоэффективного освещения, строительство базы по переработке экспортной продукции сельского хозяйства.