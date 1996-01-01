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На Амуре началась навигация

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

30 апреля состоялось официальное открытие навигации 2005 года на Амуре, сообщили в дирекции ОАО "Амурское речное пароходство" (АРП). Несмотря на то что на реке еще шел редкий ледоход, за три дня до этого к пирсу Хабаровского речного вокзала был доставлен дебаркадер, а речной буксир повел вниз по реке первую в этой навигации груженую баржу.

В составе амурского флота находятся самоходные сухогрузы, суда класса "река-море", самоходные пассажирские и несамоходные суда. Корабли смешанного плавания круглогодично перевозят внешнеторговые грузы и товары иностранных фрахтователей. Эти суда осуществляют перевозки в порты Японии, Республики Корея, Китая, другие страны АТР.

В настоящий момент более 20 судов класса "река-море" работают на морских трассах между портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По заверению дирекции АРПа, весь грузовой и пассажирский флот, а это более 80 судов, к работе готов.

Досье

По данным крайстата, в 2004 году внутренним водным транспортом было перевезено 3397,3 тыс. тонн грузов, что на 18,6% больше, чем в 2003 году. Если в целом по краю грузооборот увеличился на 5,5%, то коллектив компании "Амурское речное пароходство", на 27% (по сравнению с 2003 годом) увеличил объемы перевозок грузов. Досрочно выполнены все задания по доставке грузов в отдаленные районы по программе Северного завоза. Несмотря на убыточность пассажирских перевозок, по итогам навигации получена небольшая прибыль.

Уже на майские праздники речные трамвайчики будут перевозить пассажиров на дачные участки левобережья Амура. После 15 мая на линию Хабаровск - Николаевск-на-Амуре выйдут скоростные "Метеоры", в их числе теплоход "Сергей Торбин", названный в честь бывшего главного редактора газеты "Тихоокеанская звезда".

В этом году заключены договоры на перевозки грузов в рамках Северного завоза, на перевалку экспортного леса в Китай и другие страны АТР. Также за шесть месяцев нынешней навигации судам АРПа предстоит перевезти большой объем грузов, предназначенных для строительства нефтяного терминал в порту Де-Кастри.

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