Пять лет с "Успехом"

5-летний юбилей отметило на прошлой неделе кадровое агентство "Успех". Днем рождения агентства сотрудники считают дату выполнения первого заказа.

25 апреля 2000 г. "Успех" закрыл первую вакансию: был успешно выполнен заказ на подбор главного бухгалтера для филиала во Владивостоке Хабаровской торгово-производственной компании. Уже в августе в агентстве была внедрена новая программа, которая позволила перевести работу рекрутеров на безбумажные технологии, а уже к сентябрю 2000 г. агентство вышло на точку безубыточности. В 2002 г. при участии агентства "Успех" было создано агентство "Находка" в г.Находке.

"Практически каждый год у нас идет рост числа заказов, -говорит директор агентства Елена РАУД. - А в 2004 г. мы отметили удвоение объемов. И тенденция роста числа обращений к профессиональным рекрутерам остается очень актуальной - руководители компаний все больше внимания уделяют квалифицированному подбору кадров и работе с персоналом, увеличиваются бюджеты компаний на обучение сотрудников. Кадровый менеджмент сегодня развивается очень активно, к персоналу все большее внимание как к главному ресурсу организаций".

Помимо рекрутерской деятельности, агентство проводит различные тренинги. Причем не только в Приморье, но и в городах региона (Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск). При агентстве открыта Школа менеджеров, слушатели которой в течение 180 академических часов осваивают современные персонал-технологии под руководством директора агентства, тренера с большим опытом Елены РАУД.

"ЗР" присоединяется к поздравлениям, которые звучали на празднике, посвященном пятилетию агентства, и желает КА "Успех" дальнейшего процветания.