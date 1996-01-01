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Награды нашли героев бизнеса
На минувшей неделе в Бриллиантовом зале владивостокского отеля "Хендэ" состоялась Церемония награждения победителей и финалистов I краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2004", в качестве организаторов которой выступили администрация Приморского края и Издательская компания "Золотой Рог".
Состав финалистов Премии был столь высок, что интрига, кто же станет победителем, сохранялась до самого конца. Особенно в номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2004", где на протяжении всего голосования финалисты шли буквально ноздря в ноздрю, постоянно меняясь местами.
Именно поэтому проходившие параллельно голосование членов Экспертного совета и открытое голосование на интернет-сайте Премии продолжалось до последнего момента, оставляя в неведении даже организаторов. Лишь поздно вечером, за день до церемонии награждения, были подведены окончательные итоги.
Итак, победителем Премии в номинации "Компания года в Приморском крае - 2004" стала "Новая телефонная компания", которая смогла обойти трех лауреатов: ОАО "Дальсвязь", ОАО "Дальневосточное морское пароходство" и ОАО "Приморское морское пароходство".
В номинации "Менеджер года в Приморском крае - 2004" победителем стал генеральный директор группы компаний "В-Лазер" Борис ПОСТОВАЛОВ, а лауреатами Премии - Евгений АМБРОСОВ (генеральный директор ОАО "Дальневосточное морское пароходство), Анатолий ЕРМАКОВ (генеральный директор ЗАО "Примтелефон"), Михаил РОБКАНОВ (президент ОАО "Владивостокский морской торговый порт").
Здесь нельзя не заметить, что мнения большинства как экспертов, так и "интернет-электората" подчинены общей логике. И НТК, и группа компаний "В-Лазер", которую возглавляет Борис Постовалов, являются представителями действительно новой экономики, которая никак не связана с наследием советского периода. Они были созданы буквально с нуля за последние десять лет.
Более того, в отличие от большинства других финалистов Премии, успехи которых в полной мере могут оценить и осознать лишь несколько сотен специалистов, достижения НТК и "В-Лазера" видны невооруженным глазом многим жителям Приморского края. Их можно, что называется, "пощупать" собственными руками. Похоже, что именно это и стало основным фактором, предопределившим победу НТК и Бориса Постовалова в I краевой Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае - 2004".
Конечно, не обошлось в процессе выявления победителей и без некоторых сложностей, скажем так, с региональной спецификой. Например, как и предполагалось, достаточно сильное давление на участников голосования оказывал личностный фактор. Это связано с тем, что в таком относительно небольшом регионе очень многие лица из числа экономической, политической, научной и так далее элиты знают друг друга не понаслышке, а лично. Причем как с позитивной, так и с негативной оценкой. Поэтому организаторы Премии изначально попытались, максимально формализовать критерии выявления победителей. И именно для нейтрализации этого фактора было приглашено большое число экспертов, а также дана возможность голосовать всем приморцам.
Конечно, всегда можно сказать, что нужно было взять за основу мнения прежде всего специалистов. Однако по мнению организаторов Премии, это не вполне разумно. Необходимо понимать, что Премия - это прежде всего общественное признание, без которого девальвируется сама ее сущность.
Были и звонки типа: "А сколько у вас стоит первое место?" Увы, слишком много расплодилось в России премий и конкурсов, в которых места действительно продаются или в которых частенько не бывает проигравших, а только лишь меняется число "первых" номинаций. Ну, простите, надежд на покупку заветных мест учредители Премии не оправдали. Спасибо спонсорской поддержке - уберегла от искушения.
А если серьезно, тут дело не только в опасении подпортить имидж самих организаторов, сколько в трепетной заботе о престиже самой Премии. Она изначально задумывалась не как разовая имиджевая акция. Приморский бизнес давно вырос из детских штанишек, и наши компании и менеджеры достойны серьезной и цивилизованной формы получения права называться лучшими. Поэтому примите поздравления, первые победители! И извините, если чьи-то надежды не оправдались, хотя и сам факт попадания в список претендентов - тоже своего рода призвание, ведь там представлены действительно лучшие из лучших...
Премия сделала первый шаг. Но останавливаться никто не собирается. Нынешний год в разгаре, а значит, в разгаре и незримое соревнование за право получить звание лучшей компании и лучшего менеджера 2005 года. Удачного бизнеса и до встречи в следующем году!
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