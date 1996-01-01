"Золотой Рог" снова первый!

Итоги журналистского конкурса среди приморских СМИ на лучшее и объективное освещение энергосбытовой деятельности края подвели во вторник в Дальэнергосбыте. Победителем стала журналист издательской компании "Золотой Рог" Евгения ЮРЧЕНКО, чем доказала свой неоспоримый талант и мастерство.

Почетными грамотами и подарками также были отмечены корреспондент газеты "Комсомольская правда во Владивостоке" Карина ПРОНИНА и сотрудник радио "Ви-Би-Си" Татьяна ЕРМОЛЕНКО, разделившие второе место. Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем новых профессиональных побед!