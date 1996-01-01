Банки обязаны регистрировать ККТ

Должны ли банки регистрировать кассовую технику в налоговых органах? Ответ на этот вопрос содержится в письме МНС России от 01.11.2004 № 33-0-14/685.

Согласно письму, использование ККТ в банках регламентируется Центральным банком РФ. Он же направляет в регистрирующий орган сведения о ККТ и программах, разрешенных к применению в банках. Но если ККТ используется в банке при наличных расчетах в подведомственных столовых, кафе и т.п., регистрация такой техники и контроль над ней в полном объеме осуществляются налоговыми органами.