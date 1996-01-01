Как правильно оформить счет-фактуру

Какие документы относятся к платежно-расчетным при оформлении счет-фактуры? На этот вопрос отвечает руководитель Департамента косвенных налогов ФНС России Н. ЧАМКИНА в интернет-интервью корреспондентам компании Консультант плюс.

Предприятие, использующее безналичную форму расчетов, в строку 5 счета-фактуры может внести данные следующих документов: платежных поручений, аккредитивов, чеков, платежных требований, инкассовых поручений.

Если предприятие использует наличную форму расчетов, в качестве платежно-расчетных документов применяются кассовые чеки либо бланки строгой отчетности.