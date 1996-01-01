Транспортные средства: амортизация, расходы, НДС

Налоговая служба в письме от 27.10.2004 № 04-3-01/665@ разъяснила, в каких случаях индивидуальные предприниматели могут начислять амортизацию на принадлежащие им автомобили, а также учитывать затраты на их содержание и принимать к вычету НДС по приобретенным транспортным средствам.

Чтобы рассматривать свой автомобиль в качестве амортизируемого имущества, а расходы на его содержание вычитать из суммы доходов, предприниматель помимо своей основной деятельности должен в свидетельстве о государственной регистрации указать деятельность по оказанию транспортных услуг. Необходимым условием для этого является наличие лицензии на осуществление транспортных услуг. Расходы на содержание автомашины должны быть документально подтверждены и не превышать нормативов, установленных Минтрансом России.

Предприниматель вправе принять к зачету НДС по приобретенному автомобилю, который является основным средством и используется в основной деятельности. Если же данный транспорт используется для осуществления деятельности, не облагаемой НДС, сумма налога включается в первоначальную стоимость автомобиля.