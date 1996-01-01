В платежки добавят поле для НДС

Основную информацию об уплате НДС будут предоставлять банки. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей ШАТАЛОВ на круглом столе в честь 10-летия кафедры "Налоги и налогообложение" Финансовой академии.

Для этого финансовое ведомство предлагает ввести в платежное поручение поле, в котором бы отражались суммы НДС. По его словам, введение такой системы избавит налогоплательщиков от представления информации обо всех счетах-фактурах в электронном виде. "Налогоплательщики смогут предоставлять в электронном виде информацию только по тем операциям, которые сопровождаются не денежными расчетами", - уточнил он. Напомним, что Минфин планировал ввести систему электронных счетов-фактур с 2006 г.